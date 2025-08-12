Maghreb: cette célèbre compagnie élargit son réseau en Europe

Photo Unsplash

La Royal Air Maroc accélère son plan de développement pour renforcer la connectivité aérienne du Royaume avec les principaux marchés touristiques européens. À partir du 10 octobre 2025, la compagnie nationale mettra en service plusieurs nouvelles lignes directes au départ de Marrakech, tout en augmentant ses fréquences vers certaines destinations déjà desservies précise Bladi.

Nouvelles lignes stratégiques au départ de Marrakech

Parmi les nouveautés, Toulouse et Lyon seront reliées à Marrakech par deux vols hebdomadaires, programmés les lundis et vendredis. Les départs vers Toulouse auront lieu le matin avec un retour en milieu de journée, tandis que les liaisons vers Lyon se feront l’après-midi, avec un retour le soir.

Dès le 11 octobre, la ville française de Nantes sera desservie deux fois par semaine, les mercredis et samedis, avec un départ matinal et un retour à midi. Un jour plus tard, le 12 octobre, ce sera au tour de Bordeaux d’être connectée, avec deux rotations hebdomadaires, les jeudis et dimanches, en soirée.

Renforcement des dessertes existantes

La compagnie prévoit également d’intensifier ses liaisons avec Marseille et Bruxelles. Pour la cité phocéenne, deux vols supplémentaires par semaine viendront s’ajouter les mercredis et samedis. Du côté de la capitale belge, les nouvelles fréquences seront programmées les jeudis et dimanches. Les horaires ont été définis pour répondre aux besoins des touristes et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), en particulier en France et en Belgique.

Un levier pour le tourisme et la diaspora

Selon Hamid Addou, président-directeur général de la Royal Air Maroc, ce renforcement des liaisons directes s’inscrit dans la feuille de route stratégique de la compagnie à l’horizon 2030. L’objectif est double : faciliter les déplacements des MRE et stimuler l’attractivité touristique de Marrakech, l’une des destinations phares du Royaume.

Ce déploiement s’inscrit dans un contexte où le Maroc cherche à diversifier ses flux touristiques et à capter une part plus importante des voyageurs européens. La stratégie de vols sans escale répond à une demande croissante pour des trajets rapides et directs, réduisant le temps de voyage et améliorant l’expérience client.