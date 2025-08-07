Maghreb : la marque italienne Piaggio débarque dans ce pays

photo d'illustration

Le marché algérien des deux-roues connaît une nouvelle dynamique. La société Halil Commerce & Industrie s’apprête à y introduire la marque italienne Piaggio, spécialisée dans les scooters. L’annonce de ce partenariat, relayée par algerie-eco , reflète un nouvel élan dans la stratégie industrielle du pays, qui cherche à diversifier son tissu économique et à renforcer son attractivité.

L’arrivée de Piaggio s’inscrit dans une logique de montée en puissance de l’industrie mécanique en Algérie. Pour Halil Commerce & Industrie, cette opération marque une étape importante. L’entreprise, déjà active dans l’automobile, a bâti sa réputation grâce à ses collaborations avec des marques européennes de premier plan. En s’ouvrant au secteur des deux-roues, elle confirme sa volonté de s’adapter aux nouveaux besoins du marché.

Publicité

Les scooters, encore peu répandus en Algérie, pourraient bénéficier d’une popularité croissante, notamment dans les grandes villes confrontées aux problèmes de circulation et de carburant. Avec Piaggio, HCI mise sur un produit reconnu pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en milieu urbain. Ce positionnement pourrait aussi répondre à une demande jeune, à la recherche de moyens de transport individuels, économiques et faciles à entretenir.

Sur le plan diplomatique et économique, cette collaboration reflète aussi un climat de coopération renforcée entre l’Algérie et l’Italie. Ces dernières années, les deux pays ont multiplié les échanges, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la construction et de l’industrie. L’introduction d’un constructeur italien emblématique comme Piaggio ajoute une pierre à l’édifice de ce rapprochement.

Le choix de l’Algérie comme nouveau point d’ancrage pour Piaggio en Afrique du Nord témoigne d’un environnement local jugé plus favorable par certains industriels étrangers. Cela peut aussi signaler le début d’une transformation progressive du marché algérien de la mobilité, avec une ouverture vers des modèles plus variés et adaptés aux réalités du quotidien.