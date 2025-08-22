Maghreb : les documents de ce pays désormais reconnus à l’étranger

Pixabay

Les pays du Maghreb, notamment l’Algérie, cherchent à réformer leurs administrations pour rendre les procédures plus efficaces et fluides. L’objectif est de simplifier la gestion des papiers officiels, de limiter les démarches redondantes et de favoriser la circulation des informations entre États. L’adhésion à des accords internationaux entre dans cette logique et facilite l’usage des documents officiels à l’étranger, tout en soutenant les échanges économiques et la coopération régionale.

Reconnaissance internationale des documents

Le président Abdelmadjid Tebboune a signé le 4 août 2025, un décret qui formalise l’entrée de l’Algérie dans la Convention de La Haye de 1961. Grâce à ce texte, la nécessité de passer par une légalisation auprès des ambassades ou consulats pour certains documents publics est supprimée. Les certificats administratifs, actes judiciaires et autres documents officiels algériens pourront désormais être utilisés directement à l’étranger. La mise en œuvre effective se fera 60 jours après la transmission officielle de l’adhésion au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Les documents produits par les diplomates ou relatifs aux transactions commerciales demeurent exclus de ce dispositif.

Conséquences et perspectives

Cette réforme simplifie notablement les démarches pour les particuliers et les entreprises. Les documents émis par l’Algérie pourront circuler plus librement à l’international, renforçant ainsi les échanges commerciaux et la mobilité des citoyens. Les administrations et opérateurs concernés devront ajuster leurs procédures pour se conformer à ce nouveau cadre. Cette mesure assure également une meilleure sécurité juridique pour les actes et certificats utilisés à l’étranger.

Les pays étrangers reconnaîtront désormais officiellement les documents algériens, facilitant les formalités administratives et les interactions internationales.