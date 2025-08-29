Maghreb : Ryanair délaisse l’Espagne pour un pays de la région

Photo Unsplash

La compagnie aérienne Ryanair rebat les cartes de sa stratégie en Europe et au Maghreb. Selon Bladi.net, qui relaie des informations d’Europa Press, la low cost irlandaise prévoit de réduire massivement son offre en Espagne. La cause serait l’augmentation programmée des taxes aéroportuaires dans le pays, jugées trop lourdes pour maintenir la rentabilité de certaines lignes.

En réponse, la direction de Ryanair envisage de supprimer près d’un million de sièges dans les aéroports espagnols. Les destinations les plus concernées seraient notamment Alicante, Malaga, Séville et Madrid. Le PDG de la compagnie a laissé entendre que les avions et les capacités retirés d’Espagne seraient redéployés ailleurs, vers des marchés jugés plus attractifs comme le Maroc.

Publicité

Pour la compagnie, il s’agit avant tout d’un choix économique. « Nous allons investir là où nous pouvons obtenir un retour sur investissement », a expliqué son patron à Europa Press. Le Maroc figure ainsi parmi les bénéficiaires de cette réorientation. Avec son réseau d’aéroports en pleine modernisation et une politique d’ouverture aux compagnies low cost, le royaume apparaît comme une destination de substitution idéale pour Ryanair.

Au-delà du cas espagnol, cette décision illustre la grande mobilité des compagnies aériennes à bas coût, prêtes à déplacer leurs avions en fonction des conditions économiques et réglementaires. Pour l’Espagne, la perte est double, puisqu’elle affecte à la fois les compagnies et les territoires fortement dépendants du tourisme aérien. Pour le Maroc, en revanche, l’annonce ouvre des perspectives de croissance dans un secteur déjà stratégique pour l’économie nationale. Les prochains mois permettront de mesurer l’ampleur réelle de ce basculement, mais une chose est claire, Ryanair privilégie les marchés où les règles fiscales et aéroportuaires favorisent sa logique de coûts réduits et de volumes élevés.