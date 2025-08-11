Maghreb: un accident de la circulation choque de par son bilan

Photo DR

Ce lundi, un tragique accident a secoué la région de Constantine en Algérie, sur un tronçon de la route de wilaya n°27, reliant plusieurs localités. Une collision multiple a provoqué la mort de trois personnes et fait quarante-trois blessés, dont plusieurs sérieusement atteints.

Un choc initial à l’origine d’une réaction en chaîne

Selon les autorités locales, un poids lourd, dont la vitesse reste à déterminer, serait entré en contact avec un autre véhicule, entraînant immédiatement d’autres collisions. La succession d’impacts, survenue en quelques secondes, a immobilisé la circulation et piégé plusieurs automobilistes.

Publicité

Secours déployés en urgence

Face à l’ampleur de la situation, la protection civile de Constantine a mobilisé ses équipes pour évacuer les blessés vers les structures hospitalières et sécuriser les lieux. L’ampleur du choc a nécessité une intervention rapide et coordonnée, afin de prendre en charge les blessés et d’éviter tout suraccident.

Les causes précises encore à déterminer

Les autorités locales travaillent à reconstituer le déroulement des faits. Un rapport préliminaire devrait être communiqué rapidement pour éclaircir les circonstances exactes et établir d’éventuelles responsabilités. Dans un pays où les accidents de la route représentent un défi récurrent pour la sécurité publique, cet événement souligne la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de contrôle, y compris sur les routes secondaires.

Cet accident s’ajoute à la liste des drames routiers qui rappellent la vulnérabilité des usagers face à des conditions de circulation parfois imprévisibles.