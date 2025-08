Maghreb: un ambitieux plan de développement pour une ville

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La ville de Taroudant, située dans la région du Souss-Massa, se prépare à une profonde transformation urbaine. Face aux défis engendrés par le séisme de 2023 et dans une volonté affirmée de relance, les autorités marocaines lancent un Programme de Développement Urbain (PDU) inédit, couvrant la période 2025-2029 et mobilisant une enveloppe globale de 3 milliards de dirhams.

Ce nouveau cap vise à inscrire la ville historique dans une dynamique durable de modernisation, de valorisation patrimoniale et de cohésion territoriale. Porté par une coordination multisectorielle impliquant 19 institutions partenaires, ce programme s’inscrit dans le cadre des Orientations Royales relatives à la reconstruction post-catastrophe et à l’intégration équilibrée des territoires.

Un plan structuré autour de huit priorités

Le projet repose sur huit axes majeurs articulant les besoins sociaux, économiques et patrimoniaux. Il prévoit notamment :

La réhabilitation du réseau routier et l’extension de l’éclairage public pour améliorer la mobilité urbaine.

La restauration des remparts et des monuments emblématiques de la médina, cœur historique de la ville.

Le développement d’espaces verts pour renforcer la résilience environnementale.

La construction de centres de santé, d’écoles, d’équipements sportifs et culturels, visant à améliorer l’accès aux services essentiels.

En parallèle, la modernisation des marchés, la réhabilitation des systèmes d’assainissement et le renforcement de l’accès à l’eau potable figurent également parmi les priorités, avec pour objectif de soutenir l’activité économique locale tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

Une mobilisation budgétaire inédite

Le financement de ce programme repose sur une répartition concertée entre différents acteurs publics. Le ministère de l’Intérieur en est le principal contributeur, avec 729 millions de dirhams, suivi par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville avec 503 millions de dirhams.

Le Conseil régional du Souss-Massa injecte quant à lui 422 millions de dirhams, tandis que d’autres départements sectoriels renforcent l’investissement :

Ministère de la Santé : 405 MDH

: 405 MDH Ministère de l’Équipement : 193 MDH

: 193 MDH Ministère de la Culture : 166,52 MDH

: 166,52 MDH Fédération royale marocaine de football : 90 MDH pour la mise à niveau des infrastructures sportives.

Cette approche financière marque un saut significatif par rapport au précédent plan (2024-2028), qui avait mobilisé 1,11 milliard de dirhams. Elle illustre une volonté claire d’élargir les priorités au-delà de la simple urbanisation, en mettant l’accent sur la résilience territoriale et la valorisation identitaire.

Une double dynamique : périphérie et médina

Le plan repose sur une logique territoriale duale. D’une part, 2 milliards de dirhams seront alloués à la modernisation des infrastructures urbaines situées dans les zones périphériques de la ville. D’autre part, 1 milliard de dirhams servira à restaurer la médina de Taroudant, ainsi que ses éléments architecturaux majeurs.

Cette répartition vise à préserver l’authenticité du centre ancien tout en assurant une extension harmonieuse vers les quartiers en développement. Ce choix traduit aussi une réponse concrète aux enjeux liés à la pression démographique et aux risques naturels, notamment dans les zones récemment impactées par les secousses sismiques.

Taroudant, un nouveau pôle d’équilibre territorial

Au-delà de la rénovation physique, le programme ambitionne de repositionner Taroudant comme un pôle régional structurant, capable de jouer un rôle de catalyseur dans le développement du Souss-Massa. Son potentiel culturel, artisanal et touristique est perçu comme un levier stratégique pour stimuler l’investissement local et renforcer l’attractivité du territoire. Ce chantier s’inscrit également dans une dynamique nationale plus large, alignée sur les objectifs du Nouveau Modèle de Développement (NMD) promu par le Royaume du Maroc, qui encourage les projets inclusifs, durables et adaptés aux réalités locales.