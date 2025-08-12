Maghreb : un film indien très attendu sera tourné dans ce pays

Rabat. Photo: DR

Le cinéma marocain s’apprête à accueillir un nouveau tournage international. L’acteur de Bollywood Kartik Aaryan posera ses valises dans le royaume pour une partie des prises de vues de son prochain long-métrage Captain India.

Comme l’indique Hespress, cette production est inspirée d’événements réels et raconte l’histoire d’un pilote de l’armée de l’air indienne, incarné par Aaryan. D’après le média indien Pinkvilla, les premières étapes de repérage ont déjà eu lieu, et l’équipe prévoit de filmer entre mars et juillet 2026. La sortie en salles est annoncée pour le premier semestre 2027.

Le choix du Maroc n’est pas anodin. Ses paysages variés, ses villes animées et ses infrastructures cinématographiques en font depuis des décennies un lieu de prédilection pour les réalisateurs étrangers. De nombreux films hollywoodiens ou productions internationales y ont été tournés, souvent pour représenter le désert, le Moyen-Orient ou l’Asie.

Depuis quelques années maintenant, Rabat ne cesse de renforcer son statut de plaque tournante du cinéma mondial. L’arrivée de Captain India pourrait également contribuer à renforcer les liens culturels entre l’Inde et le Maroc, tout en offrant de nouvelles opportunités à l’industrie cinématographique locale.