Mali : Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt

Choguel Maïga (Photo DR)

Un tournant judiciaire majeur vient d’ébranler la scène politique malienne. L’ancien chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 août.

Après une semaine de garde à vue, l’ancien dirigeant a été présenté devant la chambre d’instruction de la Cour suprême, qui a décidé de son placement sous mandat de dépôt.

Selon l’AFP, citée par France 24, l’ex-Premier ministre est poursuivi pour atteinte aux biens publics ainsi que pour faux et usage de faux.

Les chefs d’inculpation retenus concernent la gestion de fonds publics et l’utilisation de documents officiels. Ces accusations, qui devront être étayées lors des audiences à venir, jettent une ombre sur la carrière d’un homme qui a longtemps incarné une ligne dure face aux pressions extérieures, notamment dans ses prises de position contre la France et certains partenaires régionaux.