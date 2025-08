Mark Zuckerberg propose 1,5 milliard à un expert en IA qui refuse

© DPA

Dans l’univers hyperconcurrentiel de l’intelligence artificielle, les grandes firmes technologiques multiplient les manœuvres pour enrôler les meilleurs cerveaux du secteur. Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a récemment incarné cette dynamique en proposant un contrat faramineux à l’un des fondateurs du laboratoire Thinking Machines Lab. Le montant global du package, selon des informations révélées par le Wall Street Journal, approchait les 1,5 milliard de dollars sur six années. Mais malgré l’ampleur de l’offre, la réponse fut négative.

Une offensive ciblée qui n’a pas trouvé preneur

Le co-fondateur approché, Andrew Tullock — ancien ingénieur chez Meta — n’est pas le seul à avoir été courtisé. Meta aurait discrètement tenté de séduire plusieurs autres membres clés du laboratoire. Aucun d’entre eux n’a franchi le pas. Parmi les personnes sollicitées figure également Mira Murati, autre figure fondatrice de l’entreprise, qui a préféré rester fidèle à son projet initial plutôt que de rejoindre l’empire de Menlo Park.

Thinking Machines Lab, une start-up encore confidentielle du grand public mais influente dans les cercles de l’IA avancée, attire l’attention par ses travaux novateurs et la qualité de ses profils. Son refus collectif marque un tournant : les talents de l’IA ne se laissent plus aisément séduire par les puissances financières, aussi attractives soient-elles.

L’argent ne suffit plus à convaincre les esprits brillants

Les incitations financières, aussi élevées soient-elles, trouvent leurs limites lorsque les chercheurs privilégient l’indépendance, la vision de long terme et l’impact scientifique sur la seule rémunération. De plus en plus de professionnels du secteur cherchent à évoluer dans des environnements qui valorisent la recherche libre, l’éthique technologique et l’autonomie intellectuelle.

Ce nouvel état d’esprit pousse les géants comme Google, Microsoft ou Meta à revoir leurs méthodes de recrutement. Le modèle classique, reposant sur des salaires mirobolants et des avantages en actions, semble moins efficace face à des structures agiles portées par une mission claire et un climat d’innovation constante.

Un signal fort dans la bataille mondiale de l’intelligence artificielle

L’échec de Meta à rallier les talents de Thinking Machines Lab révèle un changement subtil dans la dynamique de l’industrie : le prestige d’une entreprise ne repose plus uniquement sur sa valorisation boursière, mais sur sa capacité à offrir du sens et une réelle liberté de création. Pour les firmes qui veulent rester compétitives dans la course à l’IA, la séduction devra désormais passer par une refonte de leur culture interne, plus que par leurs bilans financiers.

Cette évolution pourrait redéfinir l’équilibre des forces dans le secteur, en donnant plus de poids aux petites structures capables de retenir les experts les plus prisés, sans céder à la logique du chéquier.