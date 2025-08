Mobilité nationale : l’Algérie relie ses régions par les airs

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

L’Algérie connaît une dynamique inédite dans le secteur du transport aérien intérieur. Face à une demande en forte progression pour des liaisons nationales rapides et fiables, les autorités ont entrepris une réforme ambitieuse. L’initiative la plus marquante reste le lancement prochain de Domestic Airlines, une nouvelle filiale d’Air Algérie dédiée aux vols domestiques. Ce projet s’inscrit dans un contexte où la mobilité nationale devient un levier essentiel d’intégration territoriale, de développement économique et de désenclavement.

Domestic Airlines : une compagnie pensée pour le territoire

Avec plus de 36 aéroports prévus dans son réseau, Domestic Airlines entend couvrir l’ensemble du territoire algérien, en particulier les zones éloignées du sud. Cette stratégie vise à mieux relier les différentes wilayas, tout en tenant compte des réalités géographiques du pays. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a indiqué que cette compagnie permettrait de fluidifier les déplacements internes et de mieux répondre aux besoins des citoyens en matière de mobilité.

Ce renforcement de la connectivité nationale répond aussi à un besoin d’équité territoriale : faciliter les échanges entre les grandes villes et les régions moins desservies contribuera à une meilleure inclusion des zones rurales et sahariennes dans la dynamique nationale.

Une flotte adaptée aux réalités algériennes

Pour soutenir ses ambitions, Domestic Airlines bénéficiera d’un renfort significatif de sa flotte. Seize avions ATR, réputés pour leur efficacité sur les courtes distances, viendront renforcer la desserte des lignes régionales. À cela s’ajoute l’intégration de quinze appareils de Tassili Airlines, ce qui permettra d’assurer une meilleure fréquence des vols et une couverture plus régulière, y compris dans les régions peu peuplées.

Ce choix d’aéronefs à faible capacité mais à haute rentabilité opérationnelle illustre la volonté des autorités de concilier performance économique et accessibilité territoriale.

Vers un impact économique local renforcé

Au-delà du secteur aérien, l’expansion du trafic domestique pourrait jouer un rôle structurant pour l’économie algérienne. L’amélioration de l’accès aux différentes régions devrait notamment stimuler le tourisme intérieur, faciliter les échanges commerciaux inter-wilayas, et encourager les investissements dans les zones jusque-là difficilement accessibles. La multiplication des lignes aériennes représente également une opportunité pour optimiser la logistique des marchandises à travers le pays.

L’effet d’entraînement attendu touche également le marché de l’emploi, avec des besoins en maintenance, en gestion aéroportuaire et en services connexes, qui devraient se multiplier dans les années à venir.

Un tournant stratégique pour l’Algérie

Dans une région où la connectivité aérienne reste souvent concentrée sur les capitales et les liaisons internationales, l’explosion du trafic domestique en Algérie marque un tournant. Le pays affiche ainsi sa volonté de mieux exploiter ses infrastructures aéroportuaires et de faire du ciel algérien un outil au service de son unité nationale et de sa croissance interne.