Musk: il abandonne un projet vanté de longue date

L’implication politique controversée d’Elon Musk a eu des répercussions négatives sur l’image de Tesla, compliquant la position commerciale du constructeur automobile. Ces turbulences médiatiques s’accompagnent d’une dégradation financière préoccupante : les revenus ont chuté de 12 % sur douze mois, atteignant 22,5 milliards de dollars, tandis que la rentabilité nette s’est effondrée de moitié.

La contraction du marché des véhicules électriques pousse Tesla vers une diversification accélérée de ses activités. Parmi les victimes de cette réorganisation figure le programme Dojo, un ambitieux projet de supercalculateur destiné au développement de composants électroniques pour l’autonomie véhiculaire.

L’exode des talents vers la concurrence

L’arrêt du programme Dojo s’accompagne d’une hémorragie de compétences techniques. Peter Bannon, architecte du projet, rejoint d’autres équipes internes consacrées aux infrastructures informatiques et aux systèmes de calcul intensif. Parallèlement, une vingtaine d’ingénieurs ont quitté l’entreprise pour créer DensityAI, une startup spécialisée dans les solutions matérielles et logicielles pour centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Malgré les proclamations de Musk positionnant Tesla comme leader de l’intelligence artificielle et de la robotique, les réalisations concrètes peinent à convaincre. Les robotaxis demeurent limités à Austin avec un déploiement balbutiant à San Francisco, nécessitant encore une supervision humaine permanente, loin des promesses d’automatisation totale. Les robots humanoïdes Optimus requièrent également un pilotage à distance, révélant l’écart persistant entre les annonces marketing et la réalité technologique.

L’abandon d’une vision ambitieuse

L’interruption de Dojo marque un tournant stratégique pour un programme initié en 2019 et présenté comme fondamental pour l’avenir autonome de Tesla. Les analystes de Morgan Stanley avaient estimé que ce projet pourrait générer 500 milliards de valorisation supplémentaire. Cependant, depuis août 2024, Musk a réorienté sa communication vers Cortex, un nouveau supercalculateur basé à Austin. Reste maintenant à déterminer si, oui ou non, Elon Musk parviendra à finaliser ce projet.