Musk: surprise, Tesla est soutenu par un concurrent

L’industrie automobile chinoise vient de vivre un bouleversement inattendu. Xiaomi, géant de l’électronique grand public et notamment de la vente de smartphone, s’impose comme un acteur disruptif sur le marché des véhicules électriques, grâce à une approche marketing qui rompt avec les habitudes du secteur.

Le succès fulgurant de son SUV électrique, le YU7, pose désormais un défi logistique de taille. Face à une demande explosive, l’entreprise doit gérer une situation inédite : des délais d’attente records qui transforment l’enthousiasme des clients en frustration, il faut compter jusqu’à 56 semaines pour pouvoir se faire livrer sa voiture.

Comment Xiaomi peut se réorganiser ?

Une réalité qui pousse Xiaomi à adopter une posture surprenante dans un univers habitué à une concurrence impitoyable. L’engouement pour ce modèle a créé des goulots d’étranglement dans la production, allongeant les délais de livraison de manière exceptionnelle.

Plutôt que de nourrir de vagues promesses, la direction a choisi une transparence radicale, reconnaissant ouvertement les difficultés. Plus surprenant encore : Xiaomi n’hésite pas à orienter ses clients vers la concurrence, une stratégie audacieuse qui témoigne d’une confiance inébranlable dans la supériorité future de son produit et qui a forcément, le don de surprendre, ce genre de pratique étant relativement rare.

Les atouts technologiques qui expliquent cet engouement

Les performances du véhicule justifient pleinement cet enthousiasme. Dès 35 300 euros, la version d’entrée propose une autonomie de 835 km et une recharge ultra-rapide. Les versions haut de gamme, jusqu’à 681 chevaux pour moins de 46 000 euros, placent Xiaomi en rival direct des marques premium établies. Ce rapport qualité-prix-performance explique l’ampleur du phénomène commercial en Chine.

Un coup de pouce signé Xiaomi qui ne manquera pas de ravir Tesla à l’heure où les ventes de la marque plongent tout simplement, notamment en Europe. En effet, après l’engagement politique d’Elon Musk, de nombreux consommateurs ont décidé de se tourner vers la concurrence plutôt que de faire confiance aux véhicules Tesla, disposant désormais d’une « mauvaise image ».