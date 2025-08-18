Niveleuse pour Porto-Novo au Bénin : Les audacieux frondeurs justifient et le maire Yankoti désapprouve leur conduite

Charlemagne Yankoty _ Photo : Présidence du Bénin

Le Conseil communal de Porto-Novo était à l’épreuve d’une crise ouverte manifestée à la dernière session extraordinaire. Elle était le fait d’une polémique relative à l’acquisition d’une niveleuse jugée inopportune par les conseillers Romulus Biokou, Séraphin Sodjinou et Gilbert Houssou alias « Clcam » qui avaient quitté la salle de délibération un peu avant le vote dans un contexte où le maire Charlemagne Yankoti avait levé la voix après le passage en force pour plus de précisions en insistant sur la manipulation politique.

Les conseillers frondeurs avaient estimé que le souci de renforcement en équipement de la direction des services techniques de la ville bien que logique, n’était pas une option prioritaire à la taille des urgences en lien à l’amélioration des conditions sociales des agents et travailleurs de l’administration communale. Les opérations de reprofilage des voies et leur entretien régulier pour un soulagement remarquable des citoyens et usagers ne pouvaient résister devant la vision guidée par la concrétisation des projets d’asphatage au profit d’une ville de 52 kilomètres carrés où 80% des voies sont à aménager. Ce qui était le motif phare de leur retrait de la salle de délibération dans le but de ne point cautionner les 40 millions inscrits dans le collectif budgétaire. Pour les contestataires, le montant prévu dans le collectif budgétaire aurait pu servir à satisfaire les revendications antérieures des fonctionnaires de la mairie dans le sens de la revalorisation des grilles salariales comme réforme concluante au niveau national. L’autorité communale, le maire Charlemagne Yankoti, a estimé qu’il s’agit d’un acte isolé non conforme aux engagements desdits conseillers d’œuvrer pour le développement de la ville capitale comme les actions au niveau national l’indiquent. Il s’interroge donc dans sa réaction sur le sujet sur le fondement de ce revirement taxé de « diabolique » dans un contexte où tout s’accorde entre personnel de l’administration communale et les autorités pour un mieux-être. D’où la piste des manœuvres politiques à la veille des grands enjeux électoraux de 2026 pour perturber l’acquisition de cette niveleuse pour permettre à la ville de répondre valablement de ses engagements concernant le reprofilage et l’entretien des voies dans l’intérêt supérieur des usagers ou par ricochet des citoyens. Dans tous les cas, le débat sur l’opportunité ou non de la commande de niveleuse de montant 340 millions de francs CFA est lancé. Les réserves budgétaires de 2024 et 2025 ont permis de mobiliser 300 millions de francs CFA et le reste prévu par le collectif budgétaire boycotté par les frondeurs. Ceci à la faveur de la session extraordinaire, la quatrième qui a révélé les positions tranchées de ce qu’on pourrait qualifier de conseillers « audacieux » en ce qui concerne la commande de la niveleuse à boucler lors de l’effectivité de ladite session extraordinaire en date du jeudi 14 août convoquée par le maire, Charlemagne Yankoti en respect aux dispositions de l’article 69 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin. Une session qui avait inscrit à l’ordre du jour, la question objet de la tension entre collègues conseillers à travers l’étude et la communication ayant trait à l’affectation du résultat issu de la gestion budgétaire 2024 de la mairie de Porto-Novo outre l’étude et la validation du projet du document communal de programmation budgétaire pluriannuelle.