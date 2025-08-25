Photos intimes de femmes : un groupe Facebook fermé en Italie

Pḧoto d'illustration : unsplash

En Italie, un groupe sur Facebook appelé «Mia Moglie» a été supprimé par Meta cette semaine. Depuis sa création en 2019, ce forum regroupait plus de 32 000 participants dont certains hommes partageaient des clichés personnels de femmes, accompagnés de messages humiliants et sexistes. Certains messages encourageaient des comportements agressifs ou se vantaient d’avoir obtenu des images sans autorisation.

La décision de Meta fait suite à plus de 1000 signalements transmis par des citoyens et des associations à la police italienne. L’entreprise travaille avec les autorités pour clarifier les responsabilités et prévenir de nouvelles infractions.

Comportement des communautés et cadre juridique

Les groupes sur Facebook peuvent être particulièrement dynamiques, favorisant des interactions rapides et soutenues entre membres autour de sujets variés. Cette activité intense peut amplifier la diffusion de contenus sensibles, comme les images privées partagées par certains hommes dans ce groupe, violant les lois italiennes relatives à la vie privée et à l’exploitation sexuelle.

En Italie, associations et institutions réagissent en rappelant que la diffusion non consentie de contenus intimes constitue une infraction pénale, pouvant entraîner des sanctions sévères. La collaboration avec Meta permet de suivre les signalements et d’identifier les contrevenants. Les autorités poursuivent les investigations, et Meta continue de renforcer ses dispositifs pour limiter la circulation de contenus illégaux sur ses plateformes.