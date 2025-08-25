Port au Maghreb : comment Israël a influencé la position de ce pays

Image by Pexels from Pixabay

Une décision des autorités espagnoles a provoqué un effet domino sur les routes maritimes internationales. En interdisant l’accès à deux navires de la compagnie Maersk, soupçonnés de transporter des armes vers Israël, Madrid a poussé l’armateur à délaisser Algésiras au profit de Tanger Med, rapporte Bladi. Depuis 2020, Tanger Med s’est imposé comme le premier port à conteneurs de la Méditerranée et profite aujourd’hui d’un nouveau rebond, tandis qu’Algésiras subit les conséquences d’une crise diplomatique aux ramifications économiques.

Les restrictions espagnoles fragilisent le port d’Algésiras

Les autorités espagnoles ont interdit l’accès à deux navires de la compagnie Maersk, soupçonnés de transporter des armes vers Israël. Ce choix, en vigueur depuis novembre 2024, a rapidement attiré l’attention de la Commission maritime fédérale des États-Unis (CMF), qui dénonce une entrave au commerce extérieur. L’organisme américain a rappelé que « les navires destinés au marché américain » pourraient faire l’objet de sanctions financières allant jusqu’à 2,3 millions de dollars par voyage si cette pratique était confirmée.

Pour limiter les risques, Maersk a réorganisé ses routes maritimes et supprimé son escale à Algésiras sur la ligne reliant l’Inde et le Moyen-Orient à la côte Est des États-Unis. La compagnie a choisi de se tourner vers Tanger Med, jugé plus compétitif en termes de coûts réglementaires, de flexibilité normative et de rapidité d’exécution. Ce repositionnement illustre un changement de stratégie que d’autres transporteurs pourraient suivre, selon plusieurs experts en logistique maritime.

Tanger Med conforte son avance en Méditerranée

Inauguré en 2003 et développé sur plusieurs phases, le port Tanger Med est devenu, en 2020, le premier port à conteneurs de la Méditerranée, devançant Algésiras, Valence ou encore Le Pirée. En 2024, il a franchi un cap avec plus de 142 millions de tonnes de marchandises traitées et 10,24 millions d’EVP manipulés. Les observateurs soulignent que ces chiffres pourraient encore progresser avec l’arrivée de nouvelles compagnies internationales.

Pour Algésiras, les perspectives sont plus sombres : perte de trafic, désengagement progressif des investisseurs et risque d’affaiblissement de sa compétitivité dans le détroit de Gibraltar. Ce glissement de position pourrait entraîner des répercussions sociales importantes, notamment sur l’emploi local. Tanger Med s’affirme comme un carrefour stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, renforçant la place du Maroc dans la dynamique mondiale des échanges maritimes.