Pourquoi l’alcool tue de plus en plus de femmes

Photo de Edgar Chaparro sur Unsplash

Selon une récente étude relayée par National Geographic, la consommation d’alcool entraîne une hausse préoccupante des décès féminins aux États-Unis. Les dernières données publiées montrent une progression rapide, au point de soulever de nouvelles inquiétudes de santé publique.

Une progression inquiétante de la consommation féminine

Aux États-Unis, les chiffres diffusés en 2024 indiquent que la mortalité liée à l’alcool chez les femmes a augmenté de 35 %, contre 27 % chez les hommes. Cette évolution s’explique en partie par un rapprochement des comportements de consommation. Un sondage officiel révèle que 45 % des femmes interrogées avaient bu au cours du mois précédent, contre 50 % des hommes. Plus surprenant encore, les femmes âgées de trente à quarante ans dépassent désormais les hommes du même âge en matière de consommation régulière.

Cette dynamique interroge les stratégies de prévention, dans un pays où les campagnes de sensibilisation restent souvent centrées sur les risques liés au tabac ou aux drogues. Plusieurs spécialistes estiment qu’il est nécessaire de renforcer les actions de santé publique pour alerter sur les conséquences spécifiques de l’alcool chez les femmes.

Des effets néfastes bien établis sur la santé

Les études montrent que l’organisme féminin réagit plus fortement à l’alcool que celui des hommes. Une recherche publiée en 2023 établit qu’à partir de deux verres par jour, le risque de mortalité augmente déjà chez les femmes, tandis que ce seuil est de trois verres chez les hommes. Les conséquences immédiates se traduisent par une baisse de coordination, un ralentissement du temps de réaction et une fatigue accrue.

Au-delà des différences de genre, l’alcool reste une cause majeure de maladies chroniques dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, il est responsable de 2,6 millions de décès chaque année à l’échelle mondiale. Les pathologies associées sont multiples : cirrhoses et autres atteintes du foie, cancers de la bouche, de la gorge, du sein et du foie, troubles cardiovasculaires et atteintes neurologiques. L’alcool est également impliqué dans des problèmes psychologiques comme la dépression, les troubles anxieux ou les conduites addictives.

Les conséquences sociales ne sont pas moindres, avec une part importante d’accidents de la route et de violences domestiques liés à une consommation excessive. Ces données renforcent l’idée que la lutte contre l’alcoolisme représente un enjeu universel de santé publique, touchant toutes les catégories de population.