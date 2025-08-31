Présidentielle 2026 au Bénin : Après l’UPR, le Bloc Républicain adoube Romuald Wadagni

Romuald Wadagni - Photo : Présidence du Bénin

Le paysage politique béninois prend une tournure décisive à quelques mois de l’élection présidentielle de 2026. Après l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et son président Joseph Djogbénou, c’est désormais le Bloc Républicain (BR) qui vient d’officialiser son soutien à Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances. Une décision qui consacre l’unanimité de la majorité présidentielle autour de celui que beaucoup considèrent déjà comme le « candidat de la continuité et de l’innovation ».

Réuni en session extraordinaire ce dimanche 31 août 2025, sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané, le Bureau Exécutif National du Bloc Républicain a entériné le choix de Romuald Wadagni comme porte-étendard du parti à la présidentielle de 2026. Selon le communiqué final, le BEN a procédé à une analyse « approfondie des enjeux et critères déterminants pour assurer la victoire » avant de conclure que l’actuel ministre de l’Économie était le mieux placé pour incarner le projet du parti.

Publicité

Le communiqué rappelle son parcours exceptionnel : expert-comptable diplômé, ancien cadre de Deloitte en France et aux États-Unis, artisan des réformes économiques sous Patrice Talon depuis 2016. À ce titre, le BR estime que Wadagni est « à même de consolider et de renforcer les réformes structurantes » qui ont transformé le Bénin au cours de la dernière décennie.

Une unanimité qui se dessine dans la mouvance

Cette désignation s’inscrit dans la dynamique déjà enclenchée par l’UPR. Joseph Djogbénou, président de l’Union Progressiste le Renouveau, avait réagi plus tôt dans la journée sur sa page Facebook en affirmant : « Romuald Wadagni est le candidat de l’Union Progressiste le Renouveau. Romuald Wadagni est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. (…) Il est mon candidat. » Un signal fort d’unité qui montre que la mouvance présidentielle s’avance groupée vers 2026, avec la ferme volonté de préserver et d’amplifier l’héritage des réformes du président Patrice Talon. Pour le Bloc Républicain, l’heure est désormais à la mobilisation. Dans son communiqué, le BEN appelle les militantes et militants à « une mobilisation forte et constante » afin de garantir la victoire en 2026 et de poursuivre « l’œuvre de consolidation des bases du développement du Bénin ».