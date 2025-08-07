Présidentielle 2026 au Bénin : Elvis Abou officialise sa candidature

Dr Elvis Abou. Photo : DR

Le sociologue Elvis Abou, spécialiste des dynamiques de mobilité sociale et professionnelle, entre dans la course à la présidentielle de 2026. À 47 ans, il ambitionne de porter une offre politique centrée sur l’unité, la relève générationnelle et une gouvernance fondée sur l’écoute et la réconciliation.

Dans une déclaration formelle, Dr Abou a exposé sa vision du pays. Il a retracé les tensions qui ont marqué la vie nationale ces dernières années : des périodes d’incertitude, des remises en cause du vivre-ensemble, mais aussi des progrès qu’il juge indéniables. Il rend hommage à la résilience du peuple béninois, qu’il décrit comme l’un des piliers ayant permis au pays de tenir face aux secousses.

Dr Abou salue les dirigeants qui se sont succédé à la tête de l’État. Il adresse un hommage appuyé aux anciens chefs d’État Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon, en insistant sur leur contribution au-delà des clivages partisans. À l’endroit du président actuel, il note l’existence de frustrations dans l’opinion, mais retient son « courage » et sa « bonne foi » à l’approche de la fin de son second mandat.

Selon lui, l’heure appelle une génération nouvelle à prendre ses responsabilités. « Un vent de renouveau traverse le continent, souffle aussi sur le Bénin », affirme-t-il. Il y voit une dynamique portée par une jeunesse consciente, libérée des querelles anciennes, désireuse de construire un avenir commun. « Le Bénin dépasse nos individualités. Il nous faut désormais penser en termes de nation. »

Dr Abou affirme répondre à un appel populaire. Il revendique une candidature soutenue par les populations rurales et urbaines, par les jeunes, les femmes, les travailleurs, les enseignants, les commerçants, les agriculteurs. Il se positionne comme l’interprète d’un besoin d’alternance et de réconciliation.

Il fixe ses priorités : recréer la paix sociale, renforcer la sécurité intérieure et régionale, relancer l’économie par l’agriculture, l’artisanat, l’industrie. Il mise sur une diplomatie africaine active, dégagée des postures idéologiques, et sur une administration modernisée, plus équitable. Il évoque aussi la nécessité d’investir dans l’éducation et la santé, pour répondre aux défis contemporains.

Dr Abou invite enfin les acteurs politiques à faire preuve de lucidité dans les mois à venir. Il appelle le président de la République à intensifier le dialogue avec les forces politiques et sociales. « La jeunesse se tient prête. La relève s’impose. La relève, c’est maintenant », conclut-il.