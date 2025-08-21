Présidentielle 2026 au Bénin : les précisions de la CENA devant les députés sur le parrainage

À un peu plus d’un an des prochaines élections générales, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a engagé des discussions avec les députés de la 9ᵉ législature. La rencontre, tenue le mercredi 20 août 2025 au siège du Parlement à Porto-Novo, a porté sur le mécanisme de parrainage et sur la procédure de délivrance des formulaires destinés aux élus.

Au cours de la séance, le directeur général des élections, Boucary Abou Adama, a rappelé les deux conditions essentielles et cumulatives qui encadrent le parrainage. La première fixe à 15 % des élus maires et/ou députés le seuil minimum requis pour valider une candidature à la magistrature suprême, soit 28 signatures au total. La seconde exige un ancrage géographique : ces parrains doivent provenir d’au moins 15 des 24 circonscriptions électorales du pays.

Cette disposition, introduite lors de la présidentielle de 2021, s’impose désormais comme une étape incontournable dans la recevabilité des candidatures. Pour en garantir la transparence, la CENA délivre à chaque élu concerné un formulaire nominatif et individuel de parrainage. Ce document, strictement personnel, ne peut être transféré et doit obligatoirement figurer dans le dossier de candidature.

Boucary Abou Adama a également détaillé la procédure technique qui sera appliquée pour la délivrance des formulaires en vue des élections de 2026. Elle se déroulera en deux phases : accueil et dépôt de la signature de l’élu, puis vérification et impression du formulaire. À chaque étape, un agent de la CENA accompagnera le parrain afin de contrôler les données personnelles et de garantir l’authenticité du document.

La rencontre a aussi permis aux députés de partager leurs interrogations sur le dispositif et de proposer des ajustements pour une meilleure organisation. Ces échanges, jugés constructifs, visent à anticiper d’éventuelles difficultés et à consolider la crédibilité du processus électoral. En réaffirmant son engagement à assurer une gestion rigoureuse et équitable des scrutins, la CENA entend renforcer la confiance des acteurs politiques et de l’opinion publique dans le mécanisme du parrainage, qui reste au cœur des prochaines échéances électorales. Rappelons qu’avant cette rencontre, la CENA avait échangé avec les 77 maires du Bénin.