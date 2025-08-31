Présidentielle au Bénin: la majorité mise sur son joker gagnant, Romuald Wadagni

Photo : DR

La majorité présidentielle a tranché : Romuald Wadagni portera ses couleurs lors de l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. L’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, architecte des réformes économiques sous Patrice Talon, incarnera le « joker gagnant » de la majorité face à une opposition contrainte de s’unir.

Un technocrate devenu figure politique

Romuald Wadagni n’est pas un inconnu de la scène publique béninoise. Diplômé de la Harvard Business School et ancien associé du cabinet Deloitte, il s’est imposé au fil des deux quinquennats de Patrice Talon comme l’une des chevilles ouvrières de la transformation économique du pays. Depuis 2016, il a piloté d’ambitieuses réformes budgétaires et orchestré la mobilisation de financements internationaux innovants, dont les euro-obligations à impact social lancées en 2021 pour soutenir les grands projets gouvernementaux. Son profil technocratique, conjugué à une gestion rigoureuse des finances publiques, lui a valu une reconnaissance dépassant les frontières nationales. En moins d’une décennie, il est devenu l’un des principaux artisans du modèle économique porté par le régime de la Rupture.

Une figure respectée dans les milieux financiers

Au fil des années, Romuald Wadagni a accumulé plusieurs distinctions prestigieuses qui renforcent son image. Il a été sacré à trois reprises « Meilleur ministre des Finances d’Afrique » par Financial Afrik (2018, 2020, 2024) et distingué par les African Banker Awards en 2019. Ces reconnaissances traduisent une expertise saluée bien au-delà des frontières béninoises. Elles ont certainement pesé dans le choix de la majorité, qui entend présenter un candidat crédible non seulement sur la scène politique nationale mais aussi auprès des investisseurs internationaux.

En propulsant Romuald Wadagni au premier plan, la majorité présidentielle affiche une stratégie claire : capitaliser sur le bilan économique des deux mandats Talon et présenter un candidat perçu comme le plus à même de garantir la continuité des politiques engagées ayant conduit les réformes majeures au cours de la dernière décennie. Depuis 2016, le Bénin a engagé d’importantes réformes structurelles et courageuses dans divers secteurs : digitalisation des services publics, modernisation du système fiscal, assainissement des finances, etc. La désignation du porte-étendard de la Rupture met fin à plusieurs mois de spéculations sur l’identité du successeur désigné et envoie un message fort : la mouvance entend prolonger la dynamique actuelle, comme l’a toujours martelé son chef, plutôt que de rompre avec elle.

Une opposition face à un défi

Dans un contexte où les deux principaux partis de la majorité ont récemment renforcé leurs liens pour aborder l’échéance électorale en rangs serrés, l’opposition fait face à un défi. Pour espérer peser dans une bataille qui s’annonce rude, elle devra surmonter ses divisions. Les prochains mois seront déterminants pour définir sa stratégie dans la course à la magistrature suprême.