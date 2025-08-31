Bénin : « Romuald Wadagni est mon candidat », Joseph Djogbénou

Djogbenou (Photo DR)

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité présidentielle pour l’élection de 2026 continue de susciter des réactions au sein de la mouvance. Parmi les plus remarquées figure celle de Joseph Djogbénou, président de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), qui a pris la parole ce dimanche 31 août sur sa page Facebook. Dans un message empreint de détermination, il a affiché son adhésion sans réserve à ce choix et appelé les militants à l’unité derrière le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances.

Dans sa déclaration, Joseph Djogbénou a tenu à inscrire la candidature de Romuald Wadagni dans une dynamique collective. « Romuald Wadagni est le candidat de l’Union Progressiste le Renouveau. Romuald Wadagni est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. Il est le candidat de chacun de nous. Il est mon candidat », a-t-il écrit, balayant toute ambiguïté quant à sa position personnelle et celle de son parti.

Publicité

Lire aussi: Présidentielle au Bénin: la majorité mise sur son joker gagnant, Romuald Wadagni

L’ancien président de la Cour constitutionnelle a également souligné les enjeux de continuité liés à cette candidature. Selon lui, le duo Wadagni–Talon incarne la poursuite d’une transformation profonde du pays : « Avec lui et avec le Président de la République nous allons accélérer la transformation économique, structurelle, infrastructurelle, culturelle, touristique et agricole de notre pays. Nous allons préserver les acquis et rendre irréversible le développement de notre pays. »

Mobilisation et discours patriotique

Au-delà du soutien à une personnalité, Joseph Djogbénou a cherché à inscrire ce choix dans une perspective nationale et continentale. « En toute chose, c’est le Bénin qui compte. Avec le Bénin, l’Afrique demeure dans l’espérance », a-t-il rappelé, avant d’inviter ses camarades militants à se mobiliser pour la victoire : « Alors, au combat mes sœurs et mes frères. Alors, à la victoire mes camarades. »

La majorité présidentielle a officialisé son choix dans la nuit du 30 au 31 août 2025, confirmant Romuald Wadagni comme son porte-étendard pour le scrutin présidentiel. Âgé de 48 ans, l’actuel ministre d’État est présenté comme l’architecte des réformes économiques de la gouvernance Talon et bénéficie d’une image de technocrate rigoureux. Son profil apparaît comme le symbole de la continuité et de la stabilité, à la veille d’une échéance électorale cruciale.