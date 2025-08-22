Quand Elon Musk sollicite Zuckerberg pour racheter un concurrent

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Début 2025, Elon Musk aurait approché Mark Zuckerberg pour l’aider à financer un rachat d’OpenAI estimé à 97,4 milliards de dollars. L’information a été relayée dans plusieurs médias internationaux. Cette tentative, révélée par des documents judiciaires, s’inscrit dans le cadre d’un contentieux opposant Musk à la société d’intelligence artificielle.

Une tentative de rachat révélée par la justice

Selon un dossier déposé jeudi devant une cour fédérale américaine précise l’agence Reuters, Elon Musk a envoyé une lettre d’intention à Meta et à son PDG Mark Zuckerberg pour un éventuel financement du rachat d’OpenAI. Le montant évoqué atteignait 97,4 milliards de dollars, mais la proposition n’a jamais été signée par Meta. Ces informations sont apparues dans le cadre d’un procès initié l’an dernier par Musk contre OpenAI, qu’il accuse de s’être éloignée de ses objectifs initiaux d’entreprise à but non lucratif.

OpenAI a précisé que les échanges entre Musk et Zuckerberg ont été révélés sous serment. Dans le même dossier, la société d’IA a demandé au juge d’obliger Meta à fournir tous les documents et communications liés à une éventuelle restructuration ou recapitalisation de son activité. Ce point pourrait permettre d’éclairer les motivations de Musk et les discussions ayant eu lieu entre plusieurs acteurs technologiques.

Une rivalité croissante autour de l’IA

Le différend s’inscrit dans un contexte de compétition intense sur le marché mondial de l’intelligence artificielle. xAI, la startup fondée par Musk, est aujourd’hui en concurrence directe avec OpenAI sur plusieurs segments stratégiques. De son côté, Meta a rejeté la demande d’OpenAI, estimant que ses propres communications ne sont « pas pertinentes » pour ce procès. L’entreprise considère que toute demande d’accès aux documents doit être adressée directement à Musk ou à xAI. Ce contentieux met en lumière l’évolution rapide du secteur de l’IA et les tensions entre ses principaux acteurs. Pour comprendre les enjeux économiques et stratégiques de ces manœuvres, un lien vers une analyse plus détaillée pourra être ajouté ultérieurement. La prochaine audience devrait préciser si Meta sera contrainte ou non de produire les documents demandés.