Razack Omotoyossi : l’ultime adieu à un « goleador » hors pair

Photo : DR

L’ancien attaquant vedette des Écureuils du Bénin, décédé le 19 août à l’âge de 39 ans au Nigeria, pays voisin du Bénin, a été inhumé ce jeudi 21 août. Entre émotion et recueillement, proches, coéquipiers et figures du football ont salué la mémoire d’un joueur au talent rare.

Une page se tourne pour le football béninois. Razack Omotoyossi, l’un des visages les plus marquants de la sélection nationale dans les années 2000, a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi 21 août 2025 au Nigeria, son pays natal. L’ancien attaquant est décédé deux jours plus tôt, le mardi 19 août, à l’âge de 39 ans. Sous un ciel lourd et un silence empreint de recueillement, proches, amis, coéquipiers et figures du football béninois et nigérian se sont rassemblés pour lui rendre un ultime hommage. Une cérémonie simple, sans faste, mais où l’émotion dominait chaque regard.

Publicité

Un buteur qui a marqué l’histoire

Formé très tôt à la Jeunesse Sportive de Pobè (JSP FC), Omotoyossi avait rapidement tapé dans l’œil des recruteurs. Son flair devant le but et son énergie débordante ont fait de lui l’un des meilleurs attaquants de sa génération. Avec les Écureuils du Bénin, il avait su s’imposer comme un titulaire indiscutable, portant haut les couleurs nationales lors de plusieurs compétitions internationales.

Un héritage sportif

Au-delà des chiffres et des buts, Omotoyossi restera dans les mémoires pour son tempérament de compétiteur et son amour du maillot. Sur le terrain, il incarnait la fougue et la persévérance. Sa disparition laisse un vide, mais son nom restera gravé dans l’histoire du football béninois, aux côtés des grandes figures qui ont façonné l’identité des Écureuils.