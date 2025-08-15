Recul accéléré du français en Algérie : Algérie Télécom entre en scène

Photo d'illustration

L’opérateur public algérien annonce la rédaction bilingue de ses factures, marquant un tournant pour la langue française dans ses documents officiels. Depuis ce 10 août, Algérie Télécom propose des factures et reçus rédigés en arabe et en anglais, délaissant le français pour répondre aux besoins d’une clientèle internationale.

La fin du français dans la facturation

Selon le communiqué, Algérie Télécom adapte ses services à un public varié, comprenant les expatriés, les étudiants et professionnels anglophones ainsi que les entreprises multinationales. L’opérateur explique que ce choix vise à simplifier la lecture et la gestion administrative des documents. Il s’agit du troisième grand groupe public, après Air Algérie et Sonelgaz, à remplacer le français par l’anglais dans ses communications officielles.

Conséquences pour les abonnés et entreprises

Les factures bilingues permettent une meilleure compréhension pour tous les utilisateurs et facilitent l’intégration de ces documents dans les procédures comptables et administratives. Les expatriés et étudiants anglophones profiteront d’une communication plus claire, tandis que les professionnels pourront plus aisément exploiter ces documents.

Modernisation et contexte légal

Cette évolution traduit le cadre de la modernisation des services publics en Algérie, visant à améliorer la lisibilité et l’efficacité des échanges administratifs. Elle rejoint un mouvement plus large d’adaptation des documents officiels au bilinguisme, en conformité avec les standards internationaux et les initiatives de simplification administrative.

Algérie Télécom confirme ainsi sa volonté d’intégrer l’anglais comme langue opérationnelle dans ses documents financiers, tout en maintenant l’arabe comme langue officielle, au détriment du français jusque-là présent.