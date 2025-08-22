Rivalités au Maghreb : une carte sème la discorde

Photo: Reuters

Le conflit autour du Sahara occidental, revendiqué par le Maroc et contesté par le Front Polisario, reste un point de friction majeur dans la région du Maghreb. Depuis plusieurs décennies, cette question territoriale influence les relations diplomatiques et militaires entre les États voisins, notamment la Mauritanie, dont la position géographique et les liens historiques avec Rabat et Alger la placent au centre des enjeux régionaux.

Rencontres militaires et échanges institutionnels

Le contre-amiral Khalil Bechri, représentant de l’inspection générale des Forces armées royales marocaines, a été accueilli le 18 août 2025 par le colonel Sidi Mohammed Hadid à la Direction de la communication et des relations publiques de l’état-major général mauritanien. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération en communication institutionnelle et le partage d’expertise militaire. Ces initiatives sont suivies attentivement, car elles pourraient avoir des conséquences sur l’image internationale de Nouakchott concernant le dossier saharien.

Réactions et tensions médiatiques

Les organes médiatiques proches du Polisario ont exprimé leur désapprobation, dénonçant ce qu’ils perçoivent comme un rapprochement de la Mauritanie avec le Maroc. Ils ont mis en garde contre tout geste, même symbolique, susceptible de modifier les équilibres régionaux. La diffusion d’une carte du Maroc montrant ses provinces méridionales au cours de cette visite officielle a suscité de fortes réactions. Le mouvement indépendantiste a souligné que ce signal pourrait consolider la position diplomatique de Rabat à l’international, tout en rappelant les bases juridiques et historiques du conflit.

Implications régionales et avenir

Ces échanges officiels, bien qu’axés sur la coopération, restent sensibles aux interprétations politiques dans le Maghreb. La question du Sahara occidental continue d’influencer la diplomatie, les partenariats économiques et la coordination sécuritaire dans la région. Les prochains mois permettront d’observer si ces interactions contribuent à stabiliser la zone ou intensifient les tensions.