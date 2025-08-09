Sénégal : Accords stratégiques et projets agricoles au cœur de la visite de Sonko en Turquie

kremlin.ru CC BY 4.0

En déplacement officiel du 6 au 10 août, Ousmane Sonko est reçu à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdoğan pour un programme de cinq jours marqué par la signature d’accords dans plusieurs domaines clés. Enseignement, culture, finances, agriculture et défense figurent à l’agenda, illustrant une volonté affirmée d’approfondir la coopération. Les documents signés comprennent un mémorandum d’entente dans l’enseignement pour la période 2025-2028, un accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle, un protocole modifiant un texte bilatéral de 2020, ainsi qu’un accord de coopération financière et militaire.

Un projet agricole pilote pour réduire la dépendance au maïs importé

L’un des volets les plus concrets de cette visite concerne l’agriculture. Mabouba Diagne, ministre sénégalais de l’Agriculture, a annoncé un partenariat avec la structure publique turque TİGEM pour développer un projet pilote d’aménagement de 500 hectares. Cette ferme moderne combinera des systèmes d’irrigation de dernière génération, une alimentation en énergie solaire et des infrastructures destinées à la formation.

Elle servira de ferme-école pour producteurs et techniciens, avec pour objectif la production de semences certifiées à haut rendement. L’enjeu est de taille : réduire les importations annuelles de 450 000 tonnes de maïs en développant 90 000 hectares cultivés à un rendement cible de 5 tonnes par hectare. La mise en service est prévue dans un délai de douze mois, via un montage en partenariat public-privé.

Renforcement de la coopération militaire et sécuritaire

Sur le plan de la défense, la délégation sénégalaise, accompagnée du général Birame Diop, a visité les sites des entreprises turques Aselsan et Havelsan. Les discussions ont porté sur la modernisation des systèmes d’armes utilisés par les unités navales, le renforcement de la sécurité aux frontières, la cyberdéfense et la surveillance côtière. Ces échanges traduisent une volonté de doter le Sénégal de capacités opérationnelles renforcées, tant dans la protection de ses côtes que dans la maîtrise des menaces émergentes.

En conjuguant agriculture, éducation, culture et défense, cette visite à Ankara pourrait poser les bases d’une coopération à long terme entre les deux pays, capable de répondre à des enjeux aussi bien économiques que sécuritaires.