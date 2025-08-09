Sénégal : Alertes Orages sur Touba, la mobilisation pour faire face aux inondations

Photo d'illustration : Pixabay

À quelques jours du Magal, prévu cette année le 13 août en pleine saison des pluies, Touba attire déjà l’attention nationale. L’événement religieux majeur, qui avait rassemblé plus de cinq millions de personnes l’an passé – soit plus du quart de la population du pays – se prépare dans un contexte météorologique tendu. La combinaison de fortes précipitations et d’une affluence exceptionnelle met à l’épreuve les infrastructures et les dispositifs de sécurité. Les autorités locales et nationales redoublent d’efforts pour éviter que les intempéries ne perturbent le bon déroulement du rassemblement.

Des installations d’assainissement mises à l’épreuve

Début août, des pluies soutenues avaient déjà recouvert plusieurs quartiers de la ville. Selon Moustapha Rahim Wilson, chef de service départemental de l’Onas, les nouvelles installations d’assainissement ont permis d’éviter le pire, réduisant la durée d’inondation dans des zones habituellement critiques.



Publicité

Les dernières averses montrent toutefois que les capacités d’évacuation, bien qu’améliorées, restent lentes : il faut parfois plusieurs heures pour drainer complètement l’eau accumulée. Cette situation met en évidence les progrès réalisés, mais aussi les limites face à des épisodes pluvieux rapprochés.

Alerte et mobilisation des autorités

Hier, le ministre de l’Hydraulique a lancé un avertissement sur sa page Facebook : « Chers compatriotes, merci de prendre toutes vos précautions car les prévisions météorologiques annoncent des jours très humides ». Un message qui vise autant les habitants que les organisateurs et pèlerins attendus en masse.

Avec la proximité du Magal, la coordination entre services d’assainissement, équipes de secours et responsables religieux est cruciale pour anticiper d’éventuelles situations d’urgence. Si la pluie est un élément récurrent de la saison, sa coïncidence avec l’un des plus grands rassemblements du pays transforme chaque orage en défi logistique majeur.