Sénégal : Aline Sitoé Diatta reprend ses rotations entre Dakar et Ziguinchor

image d'illustration / Port de Dakar

Après une pause technique de trois semaines, le navire Aline Sitoé Diatta reprend ses rotations le mardi 19 août 2025. Cette liaison maritime, opérée par le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), demeure un pilier pour l’économie casamançaise et le transport entre le nord et le sud du Sénégal.

Un retour planifié dans le calendrier maritime

Le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA) a annoncé la reprise des voyages du ferry Aline Sitoé Diatta sur l’axe Dakar–Ziguinchor–Dakar. L’arrêt décidé le 30 juin 2025 correspondait à une opération de maintenance préventive de trois semaines, indispensable pour la sécurité et la fiabilité du service.

Cette traversée de nuit complète les dessertes assurées par deux autres navires, l’Aguène et le Diambogne, également sous gestion du COSAMA. Ces bateaux, introduits en 2015, permettent d’augmenter la capacité d’accueil des passagers et du fret. Ensemble, les trois ferries assurent plusieurs rotations hebdomadaires, renforçant ainsi la continuité logistique entre Dakar et la Casamance.

Une liaison vitale pour l’économie régionale

L’importance économique de cette desserte est manifeste. En 2023, l’absence de liaison maritime avait lourdement pesé sur l’exportation des noix de cajou, culture phare de la Casamance. Le recours impossible au transport routier (déclaré illégal) avait provoqué un manque à gagner estimé à 1 milliard de francs CFA, soit environ 1,5 million d’euros. Cette dépendance illustre la nécessité d’un service régulier pour soutenir les filières agricoles et le commerce interrégional.

Le rôle de ces navires s’inscrit dans une histoire marquée par le naufrage du Joola en septembre 2002, alors principal moyen de connexion directe entre Dakar et Ziguinchor. Le lancement de l’Aline Sitoé Diatta en mars 2008, puis l’arrivée de l’Aguène et du Diambogne, ont progressivement rétabli un dispositif maritime structuré. Ces ferries sont devenus des maillons essentiels pour la mobilité des personnes et le dynamisme économique de la région.

La reprise des rotations du ferry Aline Sitoé Diatta confirme ainsi le rôle central de la flotte du COSAMA dans le désenclavement de la Casamance.