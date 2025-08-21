Sénégal : Aly Ngouille Ndiaye entendu puis relâché dans le dossier ArcelorMittal

Aly Ngouille Ndiaye (Photo DR)

L’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, aujourd’hui maire de Linguère, a été auditionné ce mercredi par le doyen des juges d’instruction. Cette convocation s’inscrit dans l’enquête sur un protocole financier controversé conclu entre l’État et ArcelorMittal en 2014, portant sur 140 millions de dollars.

Une audition dans le cadre d’un protocole contesté

Entendu en milieu de matinée, Aly Ngouille Ndiaye est ressorti libre après son face-à-face avec la justice. Les investigations portent sur la transaction signée le 30 mai 2014, qui prévoyait un versement de 150 millions de dollars à ArcelorMittal, dont 140 millions ont effectivement été réglés. Ce protocole, validé à l’époque par Amadou Bâ (Économie et Finances), est soupçonné d’avoir manqué de transparence.

À l’époque, l’ancienne Agent judiciaire de l’État, Aïssa Gassama Tall, avait refusé de parapher le document, estimant que les termes désavantageaient le pays. Le nouveau gouvernement, conduit par le président Bassirou Diomaye Faye, a décidé de rouvrir le dossier après le dépôt d’une plainte du nouvel Agent judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte pour des infractions allant de la corruption au blanchiment de capitaux.

D’autres responsables attendus devant la justice

Le juge d’instruction prévoit d’entendre d’autres personnalités impliquées dans la mise en place de cette transaction. Birima Mangara, ancien ministre du Budget, et Amadou Bâ, aujourd’hui chef de file de l’opposition, figurent parmi ceux qui devront s’expliquer dans les prochains jours sur la validation et la gestion de l’accord.

L’affaire, qui combine enjeux économiques et responsabilités politiques, reste au cœur de l’actualité judiciaire au Sénégal.