Sénégal : Après un cambriolage extrêmement violent, la police de Mbour cible 18 personnes

Photo Unsplash

Réputée pour ses plages et ses complexes hôteliers, Saly voit son image ternie par une multiplication d’actes criminels violents. Ces derniers mois, la ville a été secouée par une série de cambriolages ciblant aussi bien des résidences privées que des établissements touristiques. Les acteurs du secteur craignent que ces agressions à répétition ne découragent les visiteurs et ne grèvent durablement l’attractivité de la station, vitale pour l’économie locale.

Un assaut planifié et d’une extrême violence

L’attaque qui a récemment visé la résidence de Lydia Assani, figure connue du milieu architectural, illustre la gravité de la situation. Selon les premiers éléments de l’enquête, un commando lourdement armé — fusils de chasse, machettes, couteaux et marteaux — a d’abord neutralisé les cinq gardiens en poste, avant de ligoter ces derniers et d’enfermer les chiens dans la cave. Les malfaiteurs ont ensuite pénétré dans la villa où se trouvaient trois filles de la propriétaire, dont une enfant de sept ans, ainsi qu’une employée de maison.

Les assaillants ont exploité la peur de la fillette pour localiser le coffre-fort. L’aînée, surprise dans le couloir, s’est vu faire croire à une opération de police. Dans la chambre de Lydia Assani, ils ont saisi environ 10 millions de francs CFA et des bijoux en or et diamant, avant de fouiller méthodiquement toutes les pièces, renversant meubles et effets personnels. Le drame a pris une tournure encore plus atroce lorsque J.A. Ndiaye, 28 ans, fille adoptive de la propriétaire, a été victime d’un viol collectif par cinq des agresseurs, d’abord dans sa chambre puis dans la cave. Retrouvée inconsciente dans la cour arrière, elle a été prise en charge en urgence. Les criminels ont quitté les lieux à bord de la Ford Limited de la famille.

Une traque policière ciblant un réseau structuré

Face à cette attaque choquante, la police de Mbour a élargi son champ d’action pour démanteler ce qui s’apparente à un réseau criminel structuré. Pas moins de 18 suspects ont été identifiés comme appartenant à un groupe organisé opérant dans la région. Les autorités travaillent sur la base d’images de vidéosurveillance et de témoignages, multipliant les perquisitions et les interpellations.

Pour les forces de l’ordre, il ne s’agit pas seulement de résoudre une affaire isolée, mais de briser un cycle d’insécurité qui menace directement la stabilité économique et sociale de Saly. Les habitants, eux, attendent que les arrestations annoncées se traduisent par un apaisement concret, convaincus que seule une réponse rapide et exemplaire pourra restaurer la confiance dans la sécurité de leur cité balnéaire.