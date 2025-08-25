Sénégal : Brancou Badio et Jean-Jacques Boissy marquent l’AfroBasket 2025

Les Lions du Sénégal ont décroché la troisième place de l’AfroBasket 2025 à Luanda. Portée par Brancou Badio et Jean-Jacques Boissy, la sélection s’est distinguée par des performances individuelles historiques qui ont marqué le tournoi.

Badio, meilleur scoreur et membre du cinq majeur

L’arrière Brancou Badio a terminé l’AfroBasket 2025 en tête des marqueurs avec une moyenne de 19,9 points par rencontre. Il s’est également imposé comme le meilleur tireur à longue distance, avec 3,6 tirs à trois points réussis par match à 38,5 % de réussite.

Publicité

Au-delà de ses qualités offensives, il a aussi contribué sur d’autres aspects du jeu : 3,9 rebonds, 2,9 passes décisives, 1 interception et une évaluation moyenne de 14,9. Ses performances lui ont valu une place dans le Quintet idéal du tournoi, confirmant son rôle de leader au sein du groupe sénégalais.

Boissy, record historique et impact défensif

De son côté, Jean-Jacques Boissy a signé un exploit mémorable lors du match pour la troisième place face au Cameroun. Avec 40 points inscrits, il a établi un nouveau record du plus grand total de points en un match d’AfroBasket. Il termine deuxième meilleur scoreur du tournoi derrière Badio.

Sur le plan défensif, Boissy a également marqué les esprits en réussissant 3 interceptions par match, se classant troisième meilleur intercepteur de la compétition. Cette polyvalence a consolidé son statut de joueur incontournable pour la sélection.

Alors que le Sénégal a bouclé l’épreuve sur la troisième marche du podium, ces deux joueurs symbolisent la progression d’un effectif jeune et compétitif. Comme l’a souligné le message du Président Diomaye Faye publié à l’issue du tournoi : « Nos Lions du Basket achèvent l’Afrobasket 2025 à la 3ᵉ place. Je salue une équipe jeune et talentueuse, dont l’engagement et l’esprit collectif forcent le respect ».

Publicité

L’AfroBasket 2025 restera ainsi dans les mémoires pour la performance collective du Sénégal et l’éclosion confirmée de deux de ses plus brillants talents.