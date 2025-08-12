Sénégal : Bus attaqué au Mali, le démenti du consul à Abidjan

Photo : DR

Depuis les premières heures de la matinée d’hier, la nouvelle avait pris de l’ampleur : un bus transportant des Sénégalais en route pour le Grand Magal aurait été victime d’une attaque armée sur le territoire malien. Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, les messages se sont enchaînés, décrivant un scénario inquiétant mêlant disparition du véhicule, passagers introuvables et menace djihadiste. Le choc provoqué par cette rumeur a été tel qu’un journaliste du site igfm, qui avait relayé l’information, a été convoqué par la gendarmerie avant d’être relâché le jour même. Cette convocation illustre la sensibilité extrême autour de tout incident pouvant impliquer la sécurité des ressortissants dans la zone frontalière malienne.

Les faits réels : trois pannes, pas d’attaque

Face à l’emballement médiatique, le Consul général du Sénégal à Abidjan a tenu à rétablir les faits. Selon ses explications, le bus en question n’a jamais été pris pour cible par des individus armés. En réalité, le véhicule a connu une série de pannes techniques qui ont ralenti son trajet : la première à Adjamé, la seconde à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, et la dernière sur le territoire malien. Ces incidents ont conduit certains passagers à quitter le bus pour rejoindre le Sénégal par d’autres moyens. « Aucun incident sécuritaire n’a été constaté. Les voyageurs que nous avons pu joindre vont bien », a insisté le diplomate.

Publicité

Il a également précisé que la panne survenue au Mali avait été l’élément déclencheur de la rumeur, certaines personnes ayant interprété l’immobilisation prolongée du bus comme une conséquence d’une attaque. Dans ce contexte, les appels entre passagers et proches ont rapidement alimenté des interprétations erronées, reprises sans vérification par certains relais médiatiques.

Prudence dans le partage d’informations

Le consul a profité de cette mise au point pour appeler à plus de rigueur dans la diffusion d’informations sensibles. Il a rappelé que des rumeurs non vérifiées peuvent provoquer un climat d’angoisse parmi les familles, nuire à l’image des institutions et compliquer le travail des autorités.

Cet épisode illustre les dangers de l’instantanéité dans la circulation de l’information. Dans une région où les tensions sécuritaires sont une réalité, la moindre alerte non confirmée peut rapidement semer la panique. Les autorités diplomatiques, tout comme les acteurs médiatiques, doivent trouver un équilibre entre la réactivité et la vérification, afin d’éviter que des problèmes purement techniques, comme une panne de moteur, ne se transforment en affaires de sécurité nationale.