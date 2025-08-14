Sénégal : Cérémonie officielle de clôture de la 131ᵉ édition du Magal de Touba

Touba - Sénégal

La clôture de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba a réuni, ce jeudi, une importante délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine, ainsi que des représentants de pays voisins et amis. Dans une atmosphère empreinte de ferveur, la rencontre a été marquée par des échanges entre autorités religieuses et politiques, reflétant la place centrale de la cité fondée par Cheikh Ahmadou Bamba dans la vie nationale et régionale.

Un message présidentiel porteur d’engagement

Représentant le chef de l’État, Jean Baptiste Tine a transmis aux dignitaires mourides « les salutations distinguées du président de la République » et a sollicité leurs prières pour la réussite des projets engagés au niveau national. Dans son intervention, il a rappelé que le Président Bassirou Diomaye Faye attache une attention particulière aux besoins de Touba, notamment en matière d’eau potable et d’assainissement, des secteurs où des efforts sont actuellement déployés.

Au-delà des enjeux matériels, le ministre a insisté sur l’importance de la cohésion sociale. Il a relayé l’appel du président à cultiver la paix et l’unité à travers le travail et le respect des valeurs héritées du fondateur du mouridisme. Ce rappel, prononcé devant un public composé de fidèles venus de tout le pays, a résonné comme une exhortation à s’inspirer des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba pour renforcer l’harmonie nationale.

Touba, carrefour spirituel et diplomatique

La présence de délégations étrangères a illustré l’aura internationale du Magal, au-delà de son importance religieuse. Pour le gouvernement, ces moments de rassemblement constituent aussi l’occasion de renforcer les liens avec des partenaires de la sous-région, dans un cadre à la fois spirituel et diplomatique.

L’événement s’achève sur une note d’engagement mutuel : celui des autorités à accompagner le développement de Touba et celui des guides religieux à poursuivre leur mission d’orientation morale et sociale.