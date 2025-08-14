Bénin : Le 2ème adjoint au maire de Porto-Novo condamné à 3 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu, jeudi 14 août 2025, son verdict dans l’affaire d’escroquerie présumée en parcelles impliquant le 2ᵉ adjoint au maire de Porto-Novo et plusieurs anciens responsables municipaux.

Selon Banouto qui a suivi le procès, contrairement aux réquisitions du ministère public, qui avait demandé le 24 juillet dernier l’incompétence de la juridiction et le renvoi du dossier à la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF), le tribunal spécial s’est déclaré compétent pour juger l’affaire.

Peines prononcées

Le 2ᵉ adjoint au maire a été reconnu coupable d’« abus de fonctions » et condamné à trois ans de prison ferme assortis d’une amende de cinq millions de FCFA. Il devra également verser cinq millions de FCFA de dommages et intérêts au propriétaire de la parcelle au cœur du litige.

L’ancien chef du service des affaires domaniales, dont les charges initiales ont été requalifiées en « abus de fonctions et blanchiment de capitaux », écope de sept ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 100 millions de FCFA. Un ancien chef d’arrondissement est condamné à cinq ans de prison ferme et à 50 millions de FCFA d’amende pour les mêmes infractions.

Un autre agent municipal, poursuivi pour « fausse attestation et blanchiment de capitaux », a été condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et à 25 millions de FCFA d’amende. La Cour a ordonné la confiscation au profit de la mairie des parcelles détenues par les prévenus, y compris celle au centre de la procédure.