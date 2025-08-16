Sénégal : Concours d’élégance lors du Magal, une tendance qui fâche Touba

période d'affluence à Touba

« Nous n’accréditerons plus aucun média qui couvre des banalités à Touba et nous retirerons l’accréditation à tout média qui ne respectera pas cette règle lors de la prochaine édition », a prévenu Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication du comité d’organisation du Grand Magal. Cet avertissement illustre la volonté ferme des autorités mourides de préserver le caractère religieux et spirituel de la commémoration face à des dérives médiatisées.

Le folklore au cœur des critiques

Chaque année, des célébrités investissent la ville sainte non seulement pour accomplir leurs actes de foi, mais aussi pour exhiber leurs tenues somptueuses et leurs bijoux en or. Les réseaux sociaux deviennent alors la vitrine d’un concours officieux d’élégance, où chacun cherche à se distinguer par la richesse de son apparence.

Cette surenchère, qui attire l’attention de certains médias, est désormais perçue comme une banalisation du Magal, détournant la couverture de sa signification spirituelle vers des considérations futiles.

Un rappel à la vocation du Magal

Le président de la commission culture et communication a dénoncé cette mise en avant des comportements jugés inappropriés. Selon lui, donner de la visibilité à ces pratiques revient à réduire un événement de dévotion et de recueillement en un simple défilé mondain. Les médias sont ainsi appelés à se recentrer sur le sens profond du Magal : la commémoration de l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba et la transmission de ses enseignements.

Au-delà de la mise en garde, cette réaction traduit une inquiétude : celle de voir la dimension religieuse du Magal éclipsée par des logiques de spectacle. Pour les autorités mourides, il s’agit d’un appel à la responsabilité collective, tant des fidèles que des médias. Dans un contexte où la visibilité médiatique et numérique façonne les perceptions, l’enjeu est de rappeler que le Magal n’est pas un podium d’apparat, mais une démarche de foi, de souvenir et d’engagement spirituel.