Sénégal : Décès de l’ancienne députée Fanta Sall, hommage du président de l’Assemblée nationale

Débats à l’Assemblée nationale sénégalaise. Photo : SEYLLOU / AFP

L’ancienne parlementaire sénégalaise Fanta Sall est décédée le mercredi 20 août 2025, après plusieurs mois de maladie. Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a exprimé sa compassion et ses condoléances à la famille de la défunte et à son parti.

Un hommage solennel du président de l’Assemblée nationale

Par un message publié sur le réseau social X, El Malick Ndiaye a fait part de sa « profonde tristesse » à l’annonce du décès de l’ancienne députée. Le président de l’Assemblée nationale a adressé ses condoléances « à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses camarades de parti », priant pour que « Dieu l’accueille dans Son Paradis éternel ».

Cet hommage officiel illustre la place particulière qu’occupait Fanta Sall au sein de la représentation nationale. Plusieurs responsables politiques devraient également réagir dans les prochains jours, confirmant l’impact de son parcours sur la vie parlementaire.

Un parcours politique ancré dans Koungheul

Fanta Sall a marqué la scène politique sénégalaise par son engagement constant. Elle fut élue députée à la 14ᵉ législature, représentant le département de Koungheul sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et membre de l’Alliance pour la République (APR). Elle avait également siégé à la 13ᵉ législature, témoignant de sa continuité dans l’arène politique et de son attachement à ses électeurs.

Connue pour sa proximité avec sa base locale, elle s’était engagée dans des initiatives sociales et communautaires. Ses actions avaient notamment renforcé son image d’élue investie, un aspect que plusieurs médias ont déjà rappelé dans leurs chroniques et analyses.

Le décès de Fanta Sall laisse un vide au sein de la classe politique sénégalaise et dans sa circonscription de Koungheul.