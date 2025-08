Sénégal : Dérapage verbal à Kaolack, Serigne Niass réconcilie préfet et maire

photo d'illustration

L’échange tendu entre le préfet de Kaolack et le maire Serigne Mboup, survenu en marge d’une cérémonie de plantation d’arbres, a fait ressurgir une nervosité latente entre les représentants de l’État et les élus locaux. Ce type de friction, loin d’être nouveau, trouve un écho dans les nombreuses confrontations symboliques entre légitimité élective et autorité administrative. L’événement, pourtant organisé dans le cadre d’un appel à l’action citoyenne autour du reboisement, a brièvement viré à une passe d’armes, les mots prononcés par le préfet ayant choqué jusqu’au sein de la société civile.

Ces propos, jugés déplacés par de nombreux internautes et observateurs, ont ravivé un débat sur la posture que doivent adopter les autorités nommées face à des élus issus du suffrage populaire. L’altercation n’a pas seulement suscité des réactions dans la presse, mais a alimenté un flot de commentaires sur les réseaux sociaux, dont certains soulignaient l’urgence d’une réforme dans les codes de conduite républicains. « Même avec les citoyens ordinaires, le minimum d’égard et de politesse devrait prévaloir », a notamment rappelé Alioune Tine dans un message posté sur X, appelant à plus de retenue et de diplomatie dans les fonctions publiques sensibles.

Une médiation d’autorité religieuse

Conscientes des répercussions que cet incident pourrait engendrer à Kaolack et au-delà, les autorités ont rapidement enclenché un processus d’apaisement. Le préfet a d’abord publié une vidéo dans laquelle il exprime ses excuses. Ce geste d’humilité a été accueilli comme une première étape, mais c’est l’intervention du guide religieux Serigne Cheikh Tidiane Niass qui a véritablement permis de désamorcer la situation. En recevant à huis clos les deux hommes, le marabout a renoué les fils du dialogue.

La photographie capturée à la sortie de cette audience, montrant Serigne Mboup et le préfet se serrant la main sous le regard bienveillant du guide religieux, a été largement partagée en ligne. Cette image, chargée de symbolisme, rappelle le rôle central que joue toujours l’autorité spirituelle dans l’équilibre politique et social des territoires sénégalais. Là où les institutions peuvent peiner à restaurer la confiance, le recours aux figures religieuses continue de produire des effets concrets, immédiats et pacificateurs.

Un rappel aux devoirs de l’État et aux exigences de la démocratie locale

Au-delà de l’anecdote, cet épisode met en lumière la difficulté persistante à établir des relations fonctionnelles et respectueuses entre représentants de l’État et élus locaux. D’un côté, une administration qui se veut garante de l’ordre et de la continuité ; de l’autre, des figures municipales investies d’un mandat populaire, parfois jalouses de leur autonomie. Lorsque ces rôles s’entrechoquent sur la place publique, les conséquences peuvent éroder la crédibilité des institutions et affaiblir le lien de confiance avec les citoyens.

Le geste de Serigne Cheikh Tidiane Niass a donc permis de refermer une brèche, mais non de résoudre la question de fond : comment articuler autorité administrative et légitimité démocratique sans friction ni rivalité ? À Kaolack, la poignée de main a mis fin à une tension locale, mais elle doit surtout être l’occasion de repenser la qualité du dialogue au sein des territoires.