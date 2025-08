Sénégal : Des membres d’une même famille décèdent dans un accident de la route à Nioro

Photo DR

Transporter un être cher vers sa dernière demeure est un moment chargé d’émotion. Mais pour cette famille, le voyage a pris une tournure tragique. Alors qu’ils convoyaient le corps d’un proche décédé, leur véhicule a violemment percuté un autre engin, provoquant un choc d’une intensité telle que plusieurs passagers ont perdu la vie sur le coup. L’accident, survenu aux premières heures du matin, a bouleversé toute une communauté.

Selon les premières informations, le drame s’est produit aux alentours de 3 h 30 du matin. Les sapeurs-pompiers de Nioro du Rip, alertés rapidement, sont intervenus sur les lieux, mais n’ont pu que constater l’ampleur des pertes. Le commandant de la compagnie, le capitaine Mamadou Yahya Mané, a décrit une scène d’une extrême violence, soulignant que « la violence du choc a fait que les quatre personnes sont décédées sur le coup ». D’autres sources évoquent un bilan encore plus lourd, avec six morts, tous issus d’une même famille, selon Sud FM.

Un dépassement qui vire au cauchemar

Les premiers témoignages recueillis sur place pointent du doigt un dépassement jugé imprudent. L’un des conducteurs aurait tenté une manœuvre risquée sur un axe mal éclairé, transformant en tragédie un simple déplacement funéraire. Les circonstances précises restent encore à établir, mais les autorités ont d’ores et déjà ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette collision mortelle.

Ce drame illustre une fois de plus les dangers omniprésents sur les routes sénégalaises, où les excès de vitesse, les imprudences au volant et l’état parfois défectueux des infrastructures peuvent faire basculer une famille dans l’horreur en quelques secondes. La douleur des proches est d’autant plus vive qu’ils étaient déjà dans une démarche de deuil, accompagnant un défunt vers sa dernière demeure. À cette peine s’ajoute désormais celle de plusieurs autres pertes tragiques.

Enquête en cours et choc dans la région

La gendarmerie nationale a entamé une procédure pour reconstituer les circonstances précises de l’accident. L’objectif est de comprendre la dynamique du choc et d’identifier les responsabilités éventuelles. Ce type de procédure est crucial pour prévenir de futurs drames du même genre, mais aussi pour offrir des réponses aux familles endeuillées.

L’émotion est vive à Nioro du Rip et dans les villages environnants. De nombreux habitants, sous le choc, ont témoigné de leur solidarité et demandé davantage de sécurité routière. Dans une région où les trajets nocturnes sont fréquents, notamment pour des cérémonies religieuses ou familiales, la sécurité des routes reste une préoccupation majeure. Cette tragédie rappelle brutalement que chaque trajet comporte ses risques, et que la prudence doit demeurer une priorité absolue.