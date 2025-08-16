Sénégal : Des pluies exceptionnelles plongent plusieurs régions sous les eaux

Photo d'illustration

Dès le 14 août, l’Anacim alertait sur une séquence pluvieuse inhabituelle : selon son expert Ablaye Diouf, les conditions restaient favorables à des précipitations abondantes sur tout le territoire jusqu’au 16 août, avec de nouveaux épisodes attendus entre le 18 et le 22. Ces prévisions n’ont pas tardé à se vérifier, transformant certaines zones urbaines et rurales en véritables bassins d’eau stagnante.

Des cumuls records

Dans la capitale, le 15 août a marqué un tournant avec 77 mm de pluie enregistrés à Dakar-Yoff en quelques heures seulement. Des quartiers comme Parcelles Assainies et Grand Yoff ont été particulièrement affectés, les routes devenant impraticables et des habitations fragiles submergées. Face à cette situation, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a rappelé que la météo avait annoncé « une semaine à risques » et insisté sur la nécessité pour les populations de renforcer leurs précautions.

Au-delà de la capitale, des régions entières ont subi des pluies torrentielles. Tambacounda a enregistré près de 152 mm, Dialacoto 135 mm, Koumpentoum 131 mm, Khossanto 116 mm, Koussanar 124 mm et Ida Mouride 147 mm. Dans ces localités, l’eau a envahi les routes, isolé des villages et compromis des centaines d’hectares de cultures. Même Touba, au centre du pays, a connu des inondations, au cours du déroulement du Magal.

Une mobilisation politique et citoyenne

La gravité de la situation a suscité une réaction immédiate. Une vidéo virale publiée par l’imam Amar, de la mosquée Unité 24, décrivant la détresse des habitants, a interpellé directement les autorités. Le Premier ministre Ousmane Sonko l’a contacté personnellement pour s’informer et rassurer sur l’engagement de l’État. Cette interaction témoigne d’une volonté de maintenir un lien direct avec les communautés touchées, au moment où les prévisions annoncent encore de nouvelles pluies dans les prochains jours.

Ces épisodes météorologiques illustrent la fragilité des infrastructures face à des pluies d’une intensité croissante. Entre urgences humanitaires et défis structurels, la question des inondations s’impose désormais comme l’un des plus grands tests de résilience pour le pays.