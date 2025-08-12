Sénégal : Détournement au sein de l’agence d’informatisation de l’État, Senum SA

Photo Pixabay

En tant que bras armé de la transformation numérique de l’administration, Sénégal Numérique SA est censée incarner rigueur et fiabilité dans la gestion des ressources publiques. La mission de cette institution repose sur la confiance des citoyens et de ses partenaires. Une affaire interne révélée par le journal Libération risque de fragiliser cette image, exposant une faille majeure dans ses mécanismes de contrôle.

Un détournement méthodique sur dix-huit mois

Les investigations pointent Serigne Saliou Ndiaye, acteur et community manager de la société, comme auteur présumé d’un siphonnage interne. Selon les éléments recueillis, il aurait exploité les données d’une carte bancaire professionnelle pour financer des dépenses personnelles entre janvier 2024 et juin 2025. Les opérations incluraient des achats sur sur des sites comme Alibaba, Shein ou encore Metricool, ainsi que des abonnements destinés à des proches. La plateforme Yango aurait absorbé à elle seule près de 15,97 millions de FCFA. Le préjudice total est estimé à environ 46,4 millions de FCFA.

Interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC), l’intéressé a reconnu les faits. Il a expliqué ses agissements par des « difficultés personnelles et familiales » et par un salaire de 440 000 FCFA qu’il jugeait insuffisant. Des arguments qui ne font pas obstacle aux poursuites engagées à son encontre, qui portent sur l’accès frauduleux à un système informatique, le détournement de deniers publics et le blanchiment de capitaux.

Une alerte sur la sécurité interne

Au-delà du scandale immédiat, cet épisode soulève des questions sur la robustesse des contrôles financiers et informatiques au sein de structures stratégiques de l’État. Pour une agence chargée de déployer et sécuriser l’infrastructure numérique publique, la démonstration qu’un employé a pu manipuler les moyens de paiement internes sur une période aussi longue envoie un signal préoccupant.

Restaurer la crédibilité de Senum SA passera par un audit rigoureux, un renforcement des systèmes de surveillance et une communication transparente. Car dans un domaine où l’intégrité est aussi précieuse que la technologie, la confiance perdue peut coûter bien plus cher que le montant du détournement.