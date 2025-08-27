Sénégal: Diomaye et Macron affichent leur volonté de relancer le partenariat bilatéral

Le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré Emmanuel Macron le 27 août 2025 à l’Élysée. Les deux chefs d’État ont échangé sur les relations économiques, sécuritaires et culturelles, avec en perspective le prochain sommet Afrique-France de 2026 et les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar.

Une rencontre axée sur l’économie et la coopération sécuritaire

Le président Emmanuel Macron a indiqué avoir eu un « excellent entretien » avec le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les discussions ont porté sur les questions économiques, mémorielles, internationales et sécuritaires. Le dirigeant français a également exprimé son soutien à Dakar pour l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, rappelant que l’expérience de Paris serait mise à profit dans ce cadre.

De son côté, Diomaye Faye a remercié son homologue pour l’accueil réservé à l’Élysée. Dans un message publié après la rencontre, il a souligné que le petit-déjeuner de travail avait permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité.

Une coopération en préparation pour le prochain séminaire intergouvernemental

La rencontre présidentielle s’inscrit dans un calendrier diplomatique dense. Le 12 août, une délégation conduite par Boubacar Camara, Secrétaire général du gouvernement, et Cheikh Dieng, son adjoint, avait déjà tenu des discussions à Paris pour préparer le prochain séminaire intergouvernemental. Ce rendez-vous doit aboutir en septembre à une rencontre entre les Premiers ministres Ousmane Sonko et François Bayrou.

Ces échanges visent à consolider un agenda commun, notamment sur la coopération économique et la modernisation des partenariats stratégiques. La perspective du sommet Afrique-France en 2026 donne une dimension supplémentaire à cette relance diplomatique, marquée par une volonté affichée de part et d’autre d’avancer de manière concrète.

La visite de Bassirou Diomaye Faye à l’Elysée confirme ainsi la volonté des deux pays dans la redéfinition des relations entre Dakar et Paris.