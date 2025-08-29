Sénégal : Documentaire sur les muqaddams projeté à Tivaouane avant le Gamou

Photo : DR

Le film “Muqaddams”, produit par la Cellule Zawiya Tijaniyya (Cezat), sera présenté en avant-première le 3 septembre à Tivaouane. À travers archives et témoignages, il retrace le parcours spirituel et intellectuel de trois grandes figures de la Tijaniyya.

Trois héritages spirituels mis en lumière

Le documentaire met en avant El Hadji Seydou Nourou Tall, Serigne Birahim Diop et El Hadji Malick Sarr, disciples et compagnons du saint homme Seydi Hadji Malick Sy. Ces muqaddams ont marqué l’histoire religieuse du Sénégal en contribuant à la diffusion de l’islam et de la voie tijane.

Conçu à partir de sources inédites, de témoignages d’experts et de récits de descendants, le film propose une relecture historique et spirituelle de leur rôle. La projection, prévue à l’auditorium Khalifa Ababacar Sy, se veut aussi un outil pédagogique destiné à la jeunesse, grâce à un format audiovisuel accessible nous renseigne Le Soleil.

Le projet s’inscrit dans une démarche plus large : d’autres productions documentaires sont programmées pour prolonger ce travail de mémoire et rendre ces parcours disponibles sur des plateformes numériques.

Une première dans le cadre du Gamou

La présentation de ce documentaire intervient à la veille du Gamou, célébration religieuse majeure au Sénégal. La communauté musulmane, très largement soufie, y commémore la naissance du prophète Muhammad (PSL). Cette œuvre marque une première dans le cadre du Gamou de Tivaouane, en intégrant une production audiovisuelle au programme spirituel.

Ce rappel renvoie à l’importance croissante de ces grandes célébrations religieuses, à l’image du Magal de Touba, récemment classé patrimoine national. Comme le Magal, le Gamou dépasse le seul cadre cultuel et devient un moment d’identité et de transmission culturelle.

La projection du film “Muqaddams” s’inscrit ainsi dans une dynamique qui associe tradition et modernité, tout en valorisant la mémoire collective autour des grandes figures de la Tijaniyya.