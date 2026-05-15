Sénégal : Désignation du chef de parti PASTEF sous fond de tension entre Sonko et Diomaye

La Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) de PASTEF-Les Patriotes a officiellement lancé, le 14 mai 2026, la procédure d’élection du président du parti. Selon la décision n°001/2026/HARP publiée par l’instance, le dépôt des candidatures est ouvert à compter de ce 15 mai jusqu’au 20 mai 2026 à midi.

Une procédure qui répond aux critiques de Diomaye ?

La décision ne réserve aucune exclusivité au président sortant Ousmane Sonko : elle ouvre formellement la compétition à toute sensibilité du parti, laissant à l’actuel Premier ministre la possibilité de solliciter un renouvellement de mandat, mais sans lui garantir un accès automatique à la tête de l’organisation.

Cette mise en concurrence formelle fait écho aux déclarations publiques du président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui avait reproché au parti d’être trop « personnifié ». En instaurant une procédure ouverte et réglementée, la HARP répond directement à cette critique, tout en posant la question du leadership de PASTEF dans une période charnière.

Interrogé récemment sur la candidature du parti pour la présidentielle de 2029, Diomaye Faye avait conditionné toute désignation aux conclusions du prochain congrès, signalant que la question du candidat n’était pas encore tranchée en interne. La tenue de cette élection à la tête du parti constitue une étape préalable à ce débat.

Cinq jours pour déposer une candidature

Le calendrier fixé par la HARP est serré : les candidats disposent de cinq jours ouvrables pour constituer et remettre leur dossier, à partir d’une fiche de déclaration de candidature dont le modèle-type est joint à la décision. La délibération de la HARP a été adoptée lors d’une séance spéciale tenue le 14 mai 2026.

L’issue de ce scrutin interne déterminera qui incarne officiellement PASTEF avant le prochain congrès, au cours duquel devrait être tranchée la question de la candidature à la présidentielle de 2029.