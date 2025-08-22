Sénégal : Incarcération du journaliste Doudou Coulibaly suite à ses propos sur Erdogan et Sonko

entrée reubeuss

Le chroniqueur de la chaîne Public.sn, Doudou Coulibaly, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 21 août. Poursuivi pour offense à des autorités, il sera jugé en flagrant délit lundi prochain. Ses proches alertent sur son état de santé fragile.

Une garde à vue suivie d’un mandat de dépôt

Arrêté avant hier et déféré hier par la Division spéciale de cybersécurité, le journaliste n’a pas recouvré la liberté. Selon des sources judiciaires, le procureur de la République a décidé de son incarcération immédiate. Il passe ainsi sa première nuit en prison avant son procès attendu lundi.

Les charges retenues sont liées à des propos tenus dans le cadre d’une émission. Le chroniqueur est poursuivi pour offense à un chef d’État étranger, offense à une personne ayant les prérogatives du chef de l’État sénégalais et injures.

Des propos sensibles et des inquiétudes médicales

Le rappel des faits remonte à une intervention télévisée au cours de laquelle Doudou Coulibaly avait affirmé que le président turc Recep Tayyip Erdogan était impliqué dans la « liquidation » d’opposants. Il avait également évoqué, sur un ton polémique, les relations entre le dirigeant turc et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, parlant de « bandits qui s’attirent ».

Du côté de la défense, les préoccupations se concentrent sur la santé du journaliste. Sa collègue Aïssatou Diop Fall et son avocat rappellent que Coulibaly souffre de diabète, d’insuffisance rénale et de troubles cardiaques, des pathologies jugées incompatibles avec un séjour carcéral.

L’audience de flagrant délit prévue lundi dira si la justice confirme ou non son maintien en détention.