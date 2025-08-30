Sénégal : Incertitude autour du transfert de Nicolas Jackson

Photo Unsplash

Alors que Nicolas Jackson s’est rendu à Munich pour finaliser un prêt au Bayern, Chelsea a opéré une volte-face en raison d’une blessure interne à l’effectif. Le joueur de 24 ans, encore dans l’attente, vit l’un des feuilletons les plus indécis de ce mercato.

Une opération freinée par Chelsea

Un accord semblait quasiment conclu entre Chelsea FC et le Bayern Munich : un prêt payant de 13 millions de livres avec une option d’achat comprise entre 56 et 65 millions. Mais la blessure de l’attaquant Liam Delap a changé la donne. Le club londonien, en manque de solutions offensives, hésite désormais à laisser partir Jackson, qu’il juge redevenu indispensable.

Arrivé à Munich, l’international sénégalais est en attente d’un dénouement, alors que la clôture du marché approche. Les tractations se poursuivent dans un climat d’incertitude qui maintient le joueur dans une position inconfortable.

Des clubs toujours en embuscade

Parmi les clubs intéressés, le Bayern Munich, Aston Villa et Newcastle United poursuivent leurs discussions avec Chelsea. Ces négociations pourraient marquer un tournant dans la carrière de Jackson, arrivé à Londres à l’été 2023 et déjà convoité après une saison contrastée en Premier League.

Pour le joueur, l’enjeu dépasse la simple question sportive : il s’agit aussi de trouver un environnement stable où confirmer son potentiel après une progression rapide entre Villarreal et Chelsea.

Le sort de Nicolas Jackson devrait être scellé dans les dernières heures d’un mercato qui, une fois encore, met en lumière les incertitudes des grandes manœuvres estivales.