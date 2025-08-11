Sénégal : Ismaïla Sarr gagne le Community Shield avec Crystal Palace

Photo de jason charters - Unsplash

De Saint-Louis au stade de Wembley, le chemin de Ismaïla Sarr illustre celui d’un joueur qui n’a cessé de franchir les paliers. Formé au Sénégal, révélé en Ligue 1 française avec le Stade Rennais – où il décroche la Coupe de France en 2019 – l’ailier se distingue rapidement par son explosivité, sa qualité de dribble et sa capacité à créer le déséquilibre. Le passage à Watford en Premier League confirme son potentiel : même lors de la relégation du club, Sarr brille par ses fulgurances et s’offre des matchs références, dont une prestation mémorable face à Liverpool. Cette progression naturelle l’amène à rejoindre Crystal Palace, où il s’installe comme l’un des fers de lance du projet sportif.

Une finale électrique et un rôle déterminant

Dimanche, Wembley a vibré pour une affiche qui n’a pas déçu : Crystal Palace face à Liverpool pour le Community Shield 2025. Les Reds ouvrent le score dès la 4ᵉ minute par Hugo Ekitike, mettant rapidement les Londoniens sous pression. Mais c’est là que Sarr entre en scène. Sur une percée caractéristique, il provoque une faute dans la surface, offrant à son équipe un pénalty converti pour l’égalisation.

Publicité

Par son pressing constant et ses appels incisifs, il maintient la défense adverse en alerte. Après un nul (2-2) au terme du temps réglementaire, la séance de tirs au but sourit aux Eagles, grâce à un Dean Henderson décisif, et offre à Palace son premier Community Shield.

Une consécration qui dépasse le simple trophée

Pour Ismaïla Sarr, ce titre ne se résume pas à une médaille supplémentaire : il symbolise la confirmation d’un statut. Dans un club en quête de reconnaissance au plus haut niveau, il s’impose comme un joueur capable de peser lors des rendez-vous majeurs. Cette victoire renforce aussi son image au sein de la sélection nationale sénégalaise, où il joue un rôle clé dans le dispositif offensif.

En remportant un trophée prestigieux face à un cador européen, il prouve qu’il est prêt à assumer les attentes qui accompagnent son nom, que ce soit en Angleterre ou sous le maillot des Lions. À Wembley, il n’a pas seulement soulevé un trophée, il a aussi élevé ses ambitions et celles de toute une équipe.