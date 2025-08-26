Sénégal : Kolda renforce sa surveillance sanitaire après un cas de Mpox confirmé à Dakar

Mpox (DR)

Un cas de mpox a été confirmé à Dakar et pris en charge à l’hôpital de Fann, avec vingt cas contacts identifiés. Bien que la capitale soit concernée, la région de Kolda, en zone frontalière, a activé ses mécanismes de prévention pour éviter toute propagation.

Un dispositif préventif adapté au contexte régional

Le directeur régional de la Santé de Kolda, Dr Yaya Baldé, a précisé à l’APS que ses services étaient en veille depuis les précédentes alertes liées à Ebola et au Covid-19. Face à l’annonce du premier cas détecté dans le pays, ses équipes ont renforcé le contrôle sanitaire dans cette région frontalière.

Des sessions de formation ont été organisées pour le personnel médical et élargies aux agents du service de l’élevage afin de garantir la détection rapide d’éventuels cas. Des points de prélèvement ont été mis en place aux entrées de la région, et les chefs de village sont impliqués dans un dispositif communautaire destiné à signaler toute suspicion.

Un rappel des consignes nationales

Le ministère de la Santé a diffusé des rappels sur les mesures à observer par les cas contacts et sur les gestes préventifs pour réduire les risques d’infection. Ces informations sont relayées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Dr Baldé a invité les habitants, notamment dans les villages frontaliers, à la vigilance. Il a souligné que ses équipes étaient prêtes à intervenir rapidement en cas de signalement, afin d’éviter toute propagation du mpox au-delà de Dakar.

La coordination entre les autorités sanitaires nationales et régionales se poursuit alors que le pays maintient son dispositif de veille.