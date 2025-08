Sénégal : La China Exim Bank renforce son ancrage

Photo : DR

Au mois de mai dernier, la China Exim Bank faisait parler d’elle au Nigeria, où elle a débloqué plus de 600 millions de dollars pour le financement d’un vaste projet routier. Cette opération, saluée comme un levier de développement stratégique pour la première économie d’Afrique, a aussi rappelé le rôle croissant que joue cette banque publique chinoise dans les infrastructures du continent. À la croisée du financement, de la diplomatie et de la coopération, l’institution se positionne désormais comme un partenaire incontournable pour les pays africains en quête d’investissement à grande échelle.

Le Sénégal n’échappe pas à cette dynamique. Dans un contexte de relance économique et de quête de souveraineté industrielle, la relation entre Dakar et Pékin semble vouloir entrer dans une nouvelle phase, plus structurée, plus ciblée, et articulée autour de financements concrets.

Publicité

Un échange diplomatique à double vitesse

Du 21 au 27 juin 2025, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, s’est rendu en Chine pour sa première visite officielle hors du continent. Ce déplacement, à forte teneur économique, visait à renforcer les liens bilatéraux autour d’accords commerciaux, d’investissements directs et de projets d’infrastructure. Lors de ce séjour, des échanges ont eu lieu entre les autorités sénégalaises et la China Exim Bank, confirmant la volonté des deux parties de structurer un portefeuille d’investissements sur le moyen terme.

Le contact n’est pas resté symbolique. Ce lundi 4 août 2025, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Rahmane Sarr, a reçu en audience Mme Yang Dongning, vice-présidente de la China Exim Bank, accompagnée de sa délégation. La rencontre a permis d’aborder les projets en cours et les pistes de coopération future. Selon les autorités sénégalaises, ces discussions ont porté sur des partenariats déjà existants, mais aussi sur des financements potentiels pour des initiatives nouvelles en lien avec le Plan de redressement national présenté récemment par le gouvernement.

Une banque au service des grands chantiers

La présence renforcée de China Exim Bank dans l’agenda économique sénégalais traduit une stratégie assumée de diversification des sources de financement. En optant pour des institutions comme celle-ci, le Sénégal cherche à combiner taux préférentiels, souplesse de négociation et rapidité de décaissement, dans un contexte où les financements traditionnels — FMI, Banque mondiale, marchés obligataires — deviennent plus contraignants.

Mais cet engagement ne va pas sans attentes. Du côté sénégalais, les autorités affirment vouloir privilégier les projets à forte valeur ajoutée locale, intégrant transfert de compétences, industrialisation, et emploi. Les discussions avec la China Exim Bank pourraient donc concerner autant les routes que les zones industrielles, les chaînes logistiques, ou encore les technologies agricoles.

Publicité

La venue de Mme Yang Dongning à Dakar en pleine période de bouclage budgétaire n’est pas anodine. Elle signale une volonté des partenaires chinois de se positionner en amont des appels d’offres et de participer à la définition des priorités économiques sénégalaises. Le signal envoyé par le gouvernement est, lui aussi, limpide : bâtir des alliances durables sans dépendance unilatérale, avec des partenaires capables d’agir vite et de financer grand.