Sénégal : La déclaration de patrimoine devient une obligation renforcée

Débats à l’Assemblée nationale sénégalaise. Photo : SEYLLOU / AFP

L’Assemblée nationale a adopté une loi élargissant le champ des responsables publics soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine. Ce dispositif vise à consolider la transparence et à protéger les finances de l’État.

Une réforme inscrite dans l’Agenda 2050

Le nouveau texte rend désormais obligatoire la déclaration de patrimoine pour les chefs de juridiction, les procureurs, les présidents de chambre, mais aussi les responsables des secteurs stratégiques tels que les mines, les carrières et les hydrocarbures. Les agents publics qui gèrent des budgets atteignant 500 millions de francs CFA sont également concernés, contre un milliard auparavant.

Cette évolution s’inscrit dans l’Agenda national Sénégal 2050, qui fait de la transparence un principe directeur. La loi prévoit aussi la possibilité de publier les rapports des corps de contrôle, renforçant ainsi le droit à l’information des citoyens. Un rappel de l’ensemble des obligations pourra être consulté à travers un fichier régulièrement mis à jour, garantissant l’efficacité du mécanisme.

Un contexte marqué par de nouvelles institutions

Quelques heures plus tôt, les députés avaient voté la création de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), une autorité indépendante placée sous la présidence de la République. Deux autres projets de loi sont attendus ce mardi.

L’objectif affiché de ces réformes est d’une part de prévenir l’enrichissement illicite et limiter les conflits d’intérêts; et de l’autre de protéger davantage les ressources de l’État. Pour les analystes, la mise en cohérence de ces dispositifs avec d’autres instruments de contrôle ouvre la voie à une meilleure articulation des politiques publiques.

Le vote de cette loi marque une étape supplémentaire dans la mise en œuvre d’un système de transparence adapté aux enjeux financiers et institutionnels du pays.