Sénégal : La grève des greffiers se solde par la signature d’un accord

Photo de Cytonn Photography - Unsplash

Après plusieurs semaines de paralysie dans les tribunaux, les greffiers ont finalement trouvé un terrain d’entente avec les autorités. Leur décision de suspendre la grève, annoncée le 6 août, visait à « donner une chance au dialogue ». Ce geste a ouvert la voie à un échange plus apaisé entre le gouvernement et l’Entente SYSJUST-UNTJ, aboutissant à un protocole signé ce jeudi 7 août. La rencontre s’est déroulée dans un esprit que les parties décrivent comme franc et constructif, rompant avec la crispation qui marquait les précédentes tentatives de médiation.

Une signature sous le signe du changement institutionnel

La cérémonie de signature, présidée conjointement par le ministre de la Justice et son homologue, a été marquée par la présence de Mamadou Lamine Dianté. Ancien syndicaliste et figure de la coalition Diomaye Président, il vient d’être installé comme président du Haut Conseil du dialogue social, succédant à Innocence Ntap Ndiaye. Sa présence, saluée comme un symbole de rapprochement entre les différentes parties prenantes, traduit la volonté affichée d’instaurer un dialogue social plus structuré dans le secteur judiciaire.

Publicité

Vers un retour progressif à la normale

Avec cet accord, les greffiers devraient reprendre leurs fonctions, permettant ainsi la reprise des audiences et des procédures suspendues. Toutefois, certaines revendications de fond restent à traiter pour éviter que la tension ne remonte.

Les acteurs du dossier insistent sur la nécessité de consolider les acquis de cet accord par des mesures concrètes, afin que la justice ne revive pas un blocage prolongé. Le rôle de Mamadou Lamine Dianté dans la médiation pourrait s’avérer déterminant pour maintenir le cap du dialogue et renforcer la confiance entre syndicats et gouvernement.